Roma | oggi il referendum sul futuro dell' Atac

Oggi a Roma il referendum sulla liberalizzazione del trasporto pubblico : Urne aperte dalle 8 alle 20, i seggi sono quelli dove si vota per le elezioni politiche ed amministrative - Urne aperte Oggi a Roma dalle 8 alle 20. Si vota per il referendum consultivo, i seggi sono ...

Terremoto - la scossa di oggi in Puglia e quelle dei giorni scorsi tra Roma e Rieti - in Toscana e ad Avellino : trema l’Appennino centrale : Terremoto – trema la “spina dorsale” dell’Italia: nel tratto centrale dell’Appennino, tra la Toscana meridionale e la Puglia centrale, negli ultimi giorni si sono verificate numerose scosse distintamente avvertite dalla popolazione: tutto è iniziato la sera di Martedì 6 Novembre, quando alle 19:50 una scossa di magnitudo 3.4 tra Roma e Rieti, con epicentro a Montenero Sabino, veniva avvertita da milioni di persone ...

Fabrizio Corona - oggi ospite a Verissimo - ha fatto retRomarcia. Vorrebbe chiedere scusa a Ilary Blasi. Leggi le sue parole : Dopo la sfuriata in diretta al Grande Fratello Vip e gli attacchi sui social, Fabrizio Corona oggi durante la registrazione di Verissimo ha fatto retromarcia ed ha detto di vole chiedere scusa a Ilary... L'articolo Fabrizio Corona, oggi ospite a Verissimo, ha fatto retromarcia. Vorrebbe chiedere scusa a Ilary Blasi. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Champions League - i risultati di oggi (7 novembre). City e Real a valanga - perde la Juventus - ok Bayern e Roma : Serata a due facce per le squadre italiane impegnate nella Champions League. La Roma ha sconfitto il CSKA Mosca a domicilio grazie alle reti di Manolas e Pellegrini, i giallorossi ora sono davvero a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale e si trovano a pari punti col Real Madrid che si è sbarazzato del Viktoria Plzen con un roboante 5-0 (doppietta di Benzema, gol di Casemiro e Bale nel primo tempo poi la manita firmata da Kroos). In ...

Champions League - partite oggi in diretta tv : Juventus-Manchester United su Rai1 e Sky - Cska Mosca-Roma su Sky : Prosegue oggi, mercoledì 7 novembre 2018, la Champions League, competizione che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. La Rai, per questa stagione, trasmetterà una partita in chiaro il mercoledì su Rai1. Nuovo format e nuovi orari, con partite divise in due fasce, ore 18.55 e ore 21, e 4 italiane al via: Juventus, Napoli, Roma e Inter, le cui partite ...

Accadde oggi - 7 novembre 2010 : la Roma vince il derby contro la Lazio : Per la seconda volta nella sua storia, la Roma vince 5 derby di fila (ma in due stagioni). A Firenze, la Roma pareggia 2-2 con i padroni di casa grazie a un’altra doppietta di Totti, che si sblocca nello stadio dove non aveva mai segnato. Poi la Roma fa 13 punti nelle ultime partite di campionato ma dopo la sconfitta contro il Catania per 2-1, la Roma rimane fuori dalla Champions League. La stagione si chiude con un 3-1 in favore dei ...

Roma - oggi i primi risultati sulle ossa ritrovate nella Nunziatura Apostolica : Dovrebbero arrivare nella giornata di lunedì 5 novembre i primi risultati sulle ossa rinvenute nei giorni scorsi all'interno della Nunziatura Apostolica di Roma . Gli inquirenti, nel pomeriggio, ...

Il calciomercato oggi – La risposta della Roma a Malcom : Nonostante qualche critica di troppo l’inizio di stagione in casa Roma può essere considerato positivo. A tenere banco è anche il mercato con l’intenzione della dirigenza giallorossa di puntellare la rosa e regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Eusebio Di Francesco. In estate la Roma aveva praticamente chiuso l’affare Malcom, poi l’inserimento del Barcellona ha fatto saltare la trattativa. Ma l’inizio con la maglia ...

La scaletta di Ultimo a Roma e i duetti con Fabrizio Moro - oggi si replica al Palalottomatica : La scaletta di Ultimo a Roma è un viaggio a ritroso nel suo percorso artistico. Molti lo conoscono per il trionfo al Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte, con Il ballo delle incertezze nel 2018, ma il percorso musicale di Ultimo ha radici ben più profonde. Dal quartiere di San Basilio a Roma, Ultimo ha calcato il palco del Teatro Ariston di Sanremo con un album già rilasciato, Pianeti, che non è escluso dalla scaletta dei ...

Roma. Oggi alle 16 Papa Francesco per la prima volta al Laurentino : Ama, in collaborazione con l’Amministrazione di Roma Capitale, ha predisposto un articolato programma di celebrazioni religiose e iniziative civili oltre

Romania : al via oggi presidenza di turno Strategia Ue per la regione del Danubio : Saranno incoraggiati anche gli scambi d'esperienza nei settori prioritari, in stretta collaborazione con la pubblica amministrazione, attori sociali, mondo accademico e imprenditoria. , segue, , Rob,

Matteo Salvini : jogging in compagnia nella bellissima notte Romana : ... esclusa dalla pubblicità dell'acqua - LEGGI In questi mesi tanti sono stati i volti noti dello spettacolo che hanno espresso vicinanza politica al leader della Lega e al suo 'collega' al governo, ...

Luciano Moggi : 'Contro la Roma Ancelotti ha sbagliato formazione' : Abbiamo già scritto della sofferta vittoria della Juve a Empoli, del calcio alla bottiglietta e della finta arrabbiatura di Allegri che è servita più che altro a tener viva la tensione nello ...

