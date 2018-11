Roma | Monchi | ' Resto | basta parlare di addio Rinnovo Dzeko? Ancora nulla Fiducia in

Monchi - non solo Roma : il ds è consulente anche per il San Fernando : LaPresse Dì la tua 0 Dì la tua 0 Potrai vedere i posti più belli del mondo, ma l'aria di casa avrà sempre un sapore speciale. Soprattutto per uno legato alle radici come Monchi . Figlio dell'Andalusia , diventato quello che è al Siviglia . A San Fernando , che gli ha ...

Roma - Monchi : «Fiducia a Di Francesco. Felice di Kluivert e Cristante» : Prima del match contro il Cska, il ds giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento della Roma

Roma - Monchi : 'Grandissima fiducia in Di Francesco' : Roma - 'fiducia grandissima in Di Francesco ' . Così, prima della partita di Champions League sul campo del Cska Mosca , Monchi allontana le voci su un possibile arrivo di Paulo Sousa sulla panchina ...

Calciomercato Roma : Monchi pronto a stupire a Gennaio [NOMI - FOTO - DETTAGLI] : 1/4 Luciano Rossi AS Roma/LaPresse L ...

Roma - Monchi contestato ma il PSG lo corteggia : Roma– Il paradosso della Roma. In ritardo in classifica, contestata dai tifosi, incapace di vincere da 3 partite e con il ds Monchi al centro delle critiche dei supporter giallorossi. Il dirigente spagnolo è tra i primi accusati di di una situazione complicata quanto inedita dalle parti di Trigoria: un forte ritardo in classifica, l’ottavo […] L'articolo Roma, Monchi contestato ma il PSG lo corteggia proviene da Serie A News Calcio ...

Fiorentina-Roma - Monchi duro sul rigore assegnato ai viola : “perchè dobbiamo stare zitti? Non c’era!” : Dopo il pareggio tra Fiorentina e Roma, divampano le polemiche per il rigore assegnato ai viola: le parole del ds della Roma Monchi Il ds della Roma Monchi ha parlato nel post partita del rigore assegnato alla Fiorentina durante la sfida di questo pomeriggio contro i giallorossi. Il match, che è finito in pareggio, ha visto nel suo svolgimento giudicare dall’arbitro un episodio dubbio, che il dirigente sportivo ha commentato a Sky ...

Fiorentina-Roma - Monchi non ci sta : 'Chiediamo il rispetto degli arbitri - il rigore mi fa arrabbiare' : Dopo il pareggio contro il Napoli, la Roma non riesce ad andare oltre all'1-1 anche contro la Fiorentina. Al Franchi i giallorossi, autori di una buona partita, soffrono lo svantaggio del primo tempo, ...

Roma - Monchi tuona contro il Var : "Ci vuole rispetto" : Il ds dei giallorossi polemico per il rigore assegnato ai viola: "L'arbitro è l'ultimo responsabile"

Furia Monchi : 'Rigore inesistente. Perché la Roma deve stare zitta?' : FIRENZE - 'Non ho mai parlato dell'arbitro e non voglio farlo, lui non è responsabile Perché in campo è difficile. C'è il Var, e il rigore non c'è. Ogni volta che guardo l'episodio mi arrabbio. Mi ...

Fiorentina-Roma - Monchi sbotta : “Chiediamo rispetto da parte degli arbitri” : Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha criticato l’operato del Var in occasione del rigore, che a suo parere ha deciso la gara. Lo spagnolo si è sfogato così ai microfoni di Sky Sport: “Oggi siamo stati più vicini all’idea che abbiamo di questa squadra. La Roma ha meritato di più, poi però purtroppo c’è una giocata che ha cambiato la partita. Sono 18 mesi che sono qui, e non parlo mai degli arbitri. E neanche ...

Roma - Monchi attacca : 'Rigore? Ogni volta che lo rivedo mi arrabbio' : 'Non ho mai parlato dell'arbitro e non voglio farlo, lui non è responsabile perché in campo è difficile. C'è il Var, e il rigore non c'è. Ogni volta che guardo l'episodio mi arrabbio. Mi domando: ...

Roma - Monchi : "Rigore ingiusto - il Var c'è e va utilizzato" : Deluso, amareggiato e deciso a far sentire la propria voce. È con questo stato d'animo che il direttore sportivo giallorosso Monchi si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare il pari del Franchi con la Fiorentina . Nel mirino del ds andaluso l'episodio del rigore concesso dall'arbitro Banti per il contatto tra Olsen e Simeone: "Cosa mi ha convinto oggi?...

Roma - ag. Zaniolo : 'Ecco perché l'Inter lo ha venduto. Via a gennaio? Monchi...' : ... parla a vocegiallorossa.it : 'È un trasferimento nato dall'esigenza da parte dell'Inter di avere un giocatore pronto subito, Radja Nainggolan, ndr, e dalla politica della Roma di prendere i migliori ...

Calciomercato Roma : Monchi punta il colpaccio - un pezzo pregiato può partire [FOTO] : 1/8 LaPresse/Alfredo Falcone ...