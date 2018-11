Roma e Bruxelles giocano a poker sui conti pubblici Ma bluffano entrambe

huffingtonpost

(Di domenica 11 novembre 2018) A dispetto di quanto si possa pensare, la Commissione europea e l'Italia si fronteggiano suicome se fossero due tigri, ma di cartapesta. Ruggiscono l'una contro l'altra per pochi miliardi di scostamento nella manovra, a suon di procedure d'infrazione, multe e 'me ne frego', ma in fondo non stanno affrontando i veri problemi che rischiano davvero di far implodere l'Europa e di bloccare in recessione il Belpaese.Prendiamo la cecità ormai acclarata dei programmi di austerity imposti dalla troika dal fallimento della Lehman Brothers ad oggi. Questa ricetta di lacrime e sangue e compiti a casa è stata del tutto inefficace e lo dimostra in pieno il caso della Grecia. A fronte di 288 miliardi di euro ricevuti e scontate le varie responsabilità - dei governi di Atene e delle banche francesi e tedesche - questi crediti sono andati per il 90% a ripianare le ...