Roma | Di Francesco felice | “ci siamo mossi bene contro una squadra aggressiva | contento

Roma-Sampdoria 4-1 : Di Francesco torna a sorridere : ROMA - Dopo tre partite e oltre un mese, finisce l'astinenza da vittoria in campionato della Roma: quattro gol alla Sampdoria all'Olimpico per tornare a sorridere e scalare di nuovo la classifica, ...

Roma - è l ora di Schick. Di Francesco Partirà dall inizio : Roma - E' l'ora di Patrik Schick. Di Francesco ha svelato in conferenza stampa che contro la Sampdoria l'attaccante ceco, grande ex della partita, sarà titolare: 'Sicuramente Partirà dall'inizio. Devo ...

Roma - Di Francesco : "Schick titolare. Noi meglio in Champions? Domani metto la musichetta..." : "Magari la musichetta gliela metto io prima della partita, ma Domani la Roma deve trovare la stessa determinazione che usa in Champions". Parole, e musica, di Eusebio Di Francesco, che vede la partita ...

Roma - conferenza Di Francesco : “Voglio una prestazione da Champions. Schick? Gioca” : “Giochiamo contro una squadra che ha ritmo e verticalità per fare male agli avversari, dobbiamo farci trovare pronti e portare a casa i tre punti. Voglio una prestazione convincente“. Queste le parole di Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida dell’Olimpico con la Sampdoria. “Conterà l’approccio mentale, fisico e anche tecnico, bisogna essere completi per migliorare il rendimento, specialmente quello in ...

Roma - Di Francesco : “Chiedo un miglioramento all’Olimpico. Ora solo 3 punti” : E’ un fiume in piena Eusebio Di Francesco. L’allenatore della Roma, reduce dalla vittoria esterna sul campo del CSKA Mosca, deve riprendere il trend in campionato dopo una sconfitta e due pareggi. Ad attenderlo questa volta ci sarà la Sampdoria di Giampaolo. Ecco come il tecnico giallorosso vuole che i suoi affrontino il match: “Qualcosa […] L'articolo Roma, Di Francesco: “Chiedo un miglioramento all’Olimpico. ...

Roma-Sampdoria - la conferenza di Di Francesco LIVE : 'Schick sicuramente titolare. Pastore non convocato' : Obiettivo Champions. La Roma torna a giocare all'Olimpico di domenica alle 15 e punta la Sampdoria, reduce dalla brutta sconfitta contro il Torino al Ferraris. Dopo il successo contro il Cska Mosca, ...

Roma - la spinta di Di Francesco : Paulo Sousa, anche in pubblico, si è candidato, addirittura presentandosi sabato in tribuna al Franchi. Zinedine Zidane, invece, avrebbe detto no all'intermediario di Pallotta, conferma solo il solito ...

Roma - Di Francesco nervoso ma i giovani stanno crescendo : MOSCA - Mezza giornata di riposo dopo il rientro dal fresco pungente e risvegliante di Mosca. Servirà alla Roma per cercare di fare un reset - più mentale che fisico - e sgombrare la testa dagli ...

Juventus - è una sconfitta ‘pericolosa’ : lo United ‘frantuma’ tutte le certezze di Allegri! La Roma vince con il carattere e Di Francesco risponde alle critiche : Si è conclusa un’altra giornata incredibile valida per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, sono scese in campo Roma e Juventus, non sono mancati i colpi di scena e le sorprese clamorose. Partiamo dalla Roma. E’ una vittoria di carattere quella della squadra di Di Francesco che ha risposto con una prova incoraggiante alle critiche ingiuste durante la settimana dopo il pareggio contro la Fiorentina, non ...

Roma - Di Francesco : 'Si è scherzato troppo - dobbiamo crescere' : Roma - Di Francesco è contento a metà: la Roma ha portato a casa una vittoria preziosa in casa del Cska Mosca , ma ha sprecato troppo quando doveva chiudere la partita: 'Potevamo fare molto meglio ...

Roma - Di Francesco : 'Potevamo fare molto meglio' : Eusebio Di Francesco, intervenuto nel post partita ai microfoni di 'Sky Sport': 'Abbiamo fatto un risultato importante, - ha dichiarato - ma potevano fare molto meglio nella gestione della gara e segnare il terzo gol. Siccome abbiamo la qualità per giocare in verticale in ...

Roma - Di Francesco non si accontenta : 'Cresciamo ma non voglio che si scherzi troppo' : MOSCA - Dopo il colpo sul campo del Cska che ha ipotecato la qualificazione, nella mente di Eusebio Di Francesco albergano due sensazioni contrastanti. Da una parte la soddisfazione per tre punti che ...