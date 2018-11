Roma | contro la Samp per tornare al successo in campionato | gioca Schick

La mia Itaca di Tonino Zorzi. Il 13 novembre a Roma l'incontro con l'autore : Il volume è aperto da una prefazione di Sandro Gamba che ha avuto Tonino Zorzi prezioso e decisivo assistente nel corso del Campionato del Mondo di Buenos Aires nel 1990, ai Goodwill Games dello ...

Alpiq perde procedimento contro Romania : Il Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti , ICSID, con sede a Washington, ha dato torto ad Alpiq nella...

"Chi discrimina è già sconfitto". Mimmo Lucano guida il corteo di Roma contro il razzismo : "Noi non rappresentiamo chi ha il potere, non rappresentiamo chi produce più consensi, ma saremo sempre presenti. Potranno vincere mille volte, ma è una sconfitta scegliere di essere dalla parte della discriminazione. Che vittoria è?" Domanda retorico Mimmo Lucano sul palco improvvisato di piazza San Giovanni, dove la manifestazione, partita alle 14 da Piazza della Repubblica ha terminato da poco la sua corsa. Sono le 18 e ...

"Ci vogliono riportare indietro di 40 anni". Le donne in marcia a Roma contro il ddl Pillon : "È una femmina, nascerà a febbraio. E là c'è l'altra mia figlia, ha due anni". Federica, che di anni ne ha 32 e racconta che da quando è rimasta incinta per la seconda volta "non lavora più, meno male che c'è mio marito", si accarezza la pancia. "Sono qui anche per loro, le mie bambine, perché questo provvedimento penalizza donne e minori. Se passasse torneremmo indietro di quarant'anni. Va ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Con Jankto mi scontro - ma sta cambiando. Sulla Roma...' : Barreto è fuori per un po', perdiamo un giocatore importante dal punto di vista dell'economia della squadra. Con Jankto uso il bastone e la carota perché penso sia un giocatore importante ma da lui ...

Bologna - ok alla prima ciclabile contRomano : via Frassinago fa da apripista : In via Frassinago, nel tratto che va dall'incrocio con Ca' Selvatica sino in Sant'Isaia, si potrà pedalare anche in controsenso. Lo ha deciso Palazzo d'Accursio che, con l'assessore al traffico Irene ...

Roma : aggressione e rapina contro minorenni - custodia cautelare per 20enne : Roma – rapina aggravata. Questo il reato di cui dovra’ rispondere un 20enne, cittadino straniero. E’ il 5 luglio scorso quando il giovane, insieme a 4 amici, ha accerchiato 3 ragazzi minorenni, portandoli in una strada scarsamente illuminata e li’, ad uno di loro, minacciandolo con un oggetto appuntito, ha iniziato a frugargli nelle tasche. Le altre vittime, intanto, sono state bloccate con le spalle al muro dai suoi ...

Referendum Atac a Roma - pro e contro : I cittadini Romani saranno chiamati l'11 novembre prossimo a esprimersi in un Referendum che chiede la messa in gara del servizio di trasporto pubblico locale, oggi gestito in house da Atac.Il Referendum capitolino ripropone nel nostro Paese il tema dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e del ricorso alle gare quale modalità adatta ad individuare con procedure aperte il miglior operatore, superare le criticità ...

La Comunità ebraica di Roma contro Casalino : "Sconcertante - ora chiarisca" : Le parole di Rocco Casalino su Hitler e gli ebrei, contenute in un video risalente al 2004 e balzato alle cronache degli ultimi giorni, "creano sconcerto, sono immagini che si commentano da sole". Lo sottolinea all'Adnkronos la Comunità ebraica di Roma, la quale si aspetta dal portavoce del presidente del Consiglio "un chiarimento più convincente delle motivazioni finora addotte".Il portavoce del premier (nonché capo della ...