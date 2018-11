Roberto Battiston | i miei anni alla guida dell' Asi

Roberto Battiston incontra Mattarella : "Dialogo sull'autonomia della ricerca" : Una riflessione sull'indipendenza e l'autonomia della ricerca: è stato questo, ha detto il fisico Roberto Battiston, uno dei temi del colloquio avuto con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Lo scrive in un tweet lo stesso Battiston: "Ho avuto il piacere di aggiornare il Presidente della Repubblica sullo stato del settore spaziale. È stata una importante occasione per una riflessione sull'indipendenza, l'autonomia e ...

Silurato il presidente Asi - Roberto Battiston : 'Davvero non mi aspettavo di andar via' - dietro lo strappo il consigliere di Giorgetti : Con i suoi collaboratori, a quel mondo di ricercatori, di scienziati, di tecnici che è il suo mondo , qui la politica non c'entra o almeno non dovrebbe entrarci, dicono alcuni di loro ovviamente ...

Ecco chi è Roberto Battiston : un fisico di fama internazionale alla guida dell'Agenzia Spaziale : Fino a poche settimane aveva ancora coordinato, al Congresso di Astronautica a Brema, un forum con il numero uno della NASA, Jim Bridenstine, per allargare la partecipazione dei privati alle grandi im

Jan Woerner - Esa - : dispiaciuto che Roberto Battiston lasci l'Asi : Milano, 6 nov., askanews, - 'Sono molto dispiaciuto che @Rb_Bat, Roberto Battiston, ndr, stia lasciando l'Asi, è alto l'apprezzamento per il suo lavoro'. È il messaggio su Twitter con cui Jan Woerner, ...

Roberto Battiston : 'Il ministro Bussetti mi ha revocato dalla presidenza dell'Agenzia spaziale italiana' : 'Il ministro Marco Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell'incarico di presidente Asi'. Roberto Battiston , lo ha annunciato su Twitter: 'È il primo spoil system di Ente di ...

Asi - il presidente Roberto Battiston : “Ministro Bussetti mi ha revocato l’incarico. Primo spoil system di ente di ricerca” : “Oggi il Ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell’incarico di presidente Asi. È il Primo spoil system di ente di Ricerca. Grazie alle migliaia dii persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di spazio Italiano”. È con questo tweet che Roberto Battiston, numero uno dell’Agenzia spaziale italiana, ha comunicato di non essere più il presidente, Oggi il Ministro Bussetti con mia ...

