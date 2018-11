Risultati Serie A Basket 6ª giornata – Ricci trascina Cremona alla vittoria | ancora un ko

sportfair

: ???? Serie ?? 12^ giornata ?? #ChievoBologna 0-1 ? #Santander (5’) Tutti gli aggiornamenti ? ?? - SkySport : ???? Serie ?? 12^ giornata ?? #ChievoBologna 0-1 ? #Santander (5’) Tutti gli aggiornamenti ? ?? - SkySport : ???? Serie ?? 12^ giornata ?? #ChievoBologna 2-2 ? #Orsolini (56’) Tutti gli aggiornamenti ? ?? - spaziocalcio : #SerieA, review 12ª giornata dopo il posticipo #MilanJuve 0-2: la #Juventus mantiene il +6 sul #Napoli e guadagna s… -

(Di domenica 11 novembre 2018) Niente da fare per Pistoia nella sfida serale diA: la Vanoliporta a casa un’importanteper 73-90 Si è conclusa la domenica di sfide sul parquet in tutta Italia.manca una sfida, che andrà in scena domani sera, per chiudere la sestadel campionato italiano didiA, ma intanto è tanto lo spettacolo che i giocatori hanno regalato in campo oggi. L’ultima sfida è stata quella tra Pistoia e: un match che ha visto gli ospiti in vantaggio sin dal primo quarto di gioco. Nella seconda frazione, però, i padroni di casa hanno cercato con tutte le proprie forze di ostacolare la squadra cremonese. Al rientro in campo dpausa lunga, però,e compagni hanno preso il largo, aumentando sempre più il vantaggio verso unaimportante, per 73-90. Pistoia, dunque, non riescea conquistare il suo primo ...