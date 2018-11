Risultati Premier League | l’Everton ferma il Chelsea ma la squadra di Sarri si conferma

calcioweb.eu

: 17 partite dall’inizio della stagione, 3 pareggi, 13 vittorie, 1 sola sconfitta, con il ManchCity, nella Community… - pisto_gol : 17 partite dall’inizio della stagione, 3 pareggi, 13 vittorie, 1 sola sconfitta, con il ManchCity, nella Community… - RisultatiClassi : Il Tottenham vince di misura e tanto basta: 0 - 1 contro il Crystal Palace; nel pomeriggio vittorie in coda alla cl… - cmt8news : I risultati della Premier League. Le partite della 12° giornata -

(Di domenica 11 novembre 2018)– In attesa del super derby tra Manchester United e Manchester City, si è disputato un match importante valido per la, in campoed Everton, impresa da parte degli ospiti che hanno strappato con i denti un ottimo punto, 0-0 il risultato finale. Continua la striscia dipositivi per i Blues, lasial terzo posto con 28 punti, l’Everton a 19 punti. Anche oggi ilha giocato bene senza però trovare la via della rete. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, l’Evertonilma ladisi conCalcioWeb.