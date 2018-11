Rinnovo contratto statali e scuola | aumenti stipendi | le cifre delle tabelle della

Calciomercato Lazio - ufficiale il Rinnovo di contratto di Radu fino al 2021 : Senatore, leader, uomo spogliatoio. Oggi, come ieri, almeno per altri tre anni: Stefan Radu ha rinnovato il proprio contratto con la Lazio fino al 2021 , come comunicato dai canali ufficiali dei ...

Istat : 3 - 1 milioni di lavoratori in attesa di Rinnovo contratto : Roma, 26 ott., askanews, - I contratti in attesa di rinnovo a fine settembre sono 22, relativi a circa 3,1 milioni di dipendenti, 24,2%,, invariati rispetto al mese precedente. Sia l'attesa media di ...

Ciclismo - il futuro di Vincenzo Nibali. Ancora tre anni da protagonista - nodo Rinnovo del contratto con la Bahrein Merida : Il 2018 doveva essere l’anno del sogno iridato per Vincenzo Nibali e invece si è trasformato in un mezzo incubo, soprattutto sul finale. Il fenomeno siciliano però non ha lasciato nulla al caso e, nonostante la sfortuna (davvero clamorosa, con la caduta sull’Alpe d’Huez che ha compromesso un cammino che stava procedendo al meglio), potrà ricordare questa annata in ogni caso in modo positivo: a marzo infatti è arrivata la ...

Mercato NBA – Miami Heat - Rinnovo di contratto per Justise Winslow : cifre e dettagli : I Miami Heat e Justise Winslow trovano l’accordo per il rinnovo di contratto: il giocatore resterà in Florida ancora per altri 3 anni Dopo aver provato, apparentemente senza successo, ad imbastire una trattativa per portare a Miami Jimmy Butler, gli Heat hanno deciso di dedicarsi agli affari relativi alla propria franchigia. Primo obiettivo: il rinnovo di Justise Winslow. Prolungamento di contratto che è arrivato, come riportato da ...

Arsenal - Ramsey rompe : "Non Rinnovo il contratto". Juventus e Milan in agguato : Aaron Ramsey veste la maglia dell'Arsenal dal febbraio del 2011 e finora ha messo insieme 336 presenze complessive condite da 58 reti al suo attivo. Il 27enne gallese è ormai da considerarsi un ...

Stipendi PA : ‘nei pensieri del governo non c’è il Rinnovo del contratto’ : “Nei pensieri del governo non c’è il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici. E nemmeno della scuola” scrive Anief nel suo comunicato di questo pomeriggio. Il sindacato fa notare che soltanto adesso gli altri sindacati si son resi conto che “mancano i finanziamenti necessari per il rinnovo di quel CCNL prima sottoscritto e dopo pochi mesi sfiduciato per evitarne l’automatica vigenza nel 2019”. Stipendi PA e parole ...

Bonaventura glissa sul Rinnovo di contratto : semplice strategia o c’è dell’altro? : Jack Bonaventura ha parlato ieri nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Olympiacos. Tra i temi toccati dal centrocampista anche quello relativo ad un suo eventuale rinnovo con il Milan. Il contratto del calciatore marchigiano scadrà, infatti, a giugno 2020 e a breve le parti potrebbero incontrarsi per discutere sul da farsi. rinnovo Bonaventura: nessuna fretta per Jack Nessuna fretta per il rinnovo di Bonaventura. Come confermato dal ...

Torino - Iago Falque : 'Vicini al Rinnovo del contratto' : Così l'attaccante del Torino , Iago Falque , ai microfoni di Sky Sport 24 sul suo futuro nel club granata. Il suo obiettivo personale, quest'anno, è quello ' di arrivare in doppia cifra, l'infortunio ...

Wanda Nara : “Icardi? Non parliamo di Rinnovo. Ha altri 3 anni di contratto” : Buone notizie in casa Inter. A tranquillizzare tifosi e squadra sono infatti state le parole di Wanda Nara, agente di Mauro Icardi, attaccante punto cardine dell’Inter di Spalletti. L’agente del calciatore è intervenuta ai microfoni di TikiTaka parlando del momento che sta vivendo il proprio assistito: “Io sono felicissima, ero tranquillissima: avete tutti un po’ […] L'articolo Wanda Nara: “Icardi? Non parliamo di ...

Inghilterra - ufficiale il Rinnovo di Southgate : il ct ha prolungato il contratto fino al 2022 : L’allenatore della Nazionale inglese ha rinnovato il suo contratto con la Federazione dei Tre Leoni fino al 2022 Il commissario tecnico dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha prolungato il suo contratto fino al 2022. Lo ha annunciato la Federcalcio inglese (FA). Il 48enne allenatore siede sulla panchina inglese dall’autunno del 2016. (ADNKRONOS)L'articolo Inghilterra, ufficiale il rinnovo di Southgate: il ct ha prolungato ...

Bonaventura glissa sul Rinnovo di contratto : semplice strategia o c’è dell’altro? : Jack Bonaventura ha parlato ieri nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Olympiacos. Tra i temi toccati dal centrocampista anche quello relativo ad un suo eventuale rinnovo con il Milan. Il contratto del calciatore marchigiano scadrà, infatti, a giugno 2020 e a breve le parti potrebbero incontrarsi per discutere sul da farsi. rinnovo Bonaventura: nessuna fretta per Jack Nessuna fretta per il rinnovo di Bonaventura. Come confermato dal ...

Inter - nessun allarme per il Rinnovo del contratto di Skriniar : Oltre a guardare al futuro, l'Inter deve pensare al presente e ai calciatori attualmente in rosa provando a blindare quelli più forti e rappresentativi. Tra questi c'è sicuramente il difensore sloveno Milan Skriniar; il difensore, arrivato la scorsa stagione dalla Sampdoria, è stato protagonista di un'ottima stagione con la maglia del club meneghino e il suo valore è salito a dismisura, cosa che ha portato anche l'attenzione su di lui da parte ...

Contratto scuola ultime notizie : nuovo incontro all’Aran per il Rinnovo CCNL dirigenza : Una delle questioni più urgenti che riguardano la scuola è, senza dubbio, quella riguardante il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). Si ritiene, infatti, che il rinnovo di Contratto messo a punto lo scorso anno abbia dato poco o nulla al personale scolastico, soprattutto dal punto di vista economico. A molti è sembrato un ‘atto di […] L'articolo Contratto scuola ultime notizie: nuovo incontro all’Aran per il ...

Giovanni Floris torna con DiMartedì e un maxi-Rinnovo di contratto. Cazzola lo accusa : 'Grazie a lei...' : Tutto pronto per il ritorno di Giovanni Floris a La7 con DiMartedì . Contratto rinnovato fino al 2024 per l'ex uomo-Rai di Ballarò , Urbano Cairo punta molto su di lui. Forse perché appare in grane ...