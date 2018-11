Riccardo Signoretti e la Marchesa d’Aragona | è scontro a Domenica Live

lanostratv

(Di domenica 11 novembre 2018)d’Aragona:sbrocca in diretta anon poteva di certo mancare il talk dedicato allad’Aragona. Tra gli opinionisti chiamati in studio da Barbara d’Urso c’era, che per qualche tempo ha collaborato insieme all’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il direttore di Nuovo ha accusato Daniela Del Secco di essere una persona falsa, di averlo preso in giro per avere una rubrica dedicata alle buone maniere sul suo giornale.ci è andato giù pesante ed era particolarmente preso dalla discussione, tanto da urlare termini molto forti. Ha perfino dichiarato che lad’Aragona gli ha chiesto di raccomandarla a Barbara d’Urso per poter prendere parte ai futuri appuntamenti di. Tutto ciò è successo mentre Daniela Del Secco doveva ...