Residenti in Italia con auto targate all' estero | stretta del governo | sanzioni salate e

Arriva in Italia il film su Billy Graham - il confessore dei pResidenti americani : Arriva in Italia il film che celebra la figura di Billy Graham, il 'pastore d'America', predicatore e confessore di quasi tutti i presidenti degli Stati Uniti, compreso Donald Trump, che in lui e ...

Tutti i pResidenti della Repubblica italiana dal 1946 a oggi - : Da Enrico De Nicola nel 1948 a Sergio Mattarella nel 2015, sono 12 i capi dello Stato che si sono succeduti al Quirinale dalla promulgazione della Costituzione: ecco la lista

Sono 5 - 1 milioni gli italiani Residenti all'estero - +64% dal 2006 : Sono oltre 5 milioni gli italiani residenti all'estero, oltre la metà di loro vive in Europa, per lo più in Germania e Svizzera, anche se si registra una presenza del 40% in America, soprattutto in ...

Sisma Centro Italia - decreto emergenze esclude governatori e sindaci. La rivolta dei pResidenti di Regione : Sentiti” i vice commissari, al posto di “d’intesa con”. È bastato sostituire una parola per escludere, potenzialmente, quattro presidenti di Regione e – per ora formalmente – tutta una serie di sindaci dal processo decisionale per la ricostruzione nelle zone terremotate del Centro Italia. O meglio, renderli ininfluenti all’interno di una cabina di regia che potrebbe non avere più motivo di esserci. La modifica decisiva, su proposta della ...

Reddito di cittadinanza. Importo "fino a 9.390 euro l'anno" ai Residenti in Italia "da almeno 5 anni" : Il Reddito di cittadinanza, che "in base al proprio indice di povertà relativa potrà arrivare a 9.390 euro l'anno e 780 euro al mese", riguarderà "adulti residenti in Italia da almeno 5 anni, disoccupati e inoccupati (inclusi i pensionati)". Lo indica il governo nella Dbp inviata a Bruxelles che spiega come la misura rimpiazza il Reddito di inclusione (Rei) dal primo gennaio e sarà accompagnato da una riforma degli ...

Di Maio : 'Reddito di cittadinanza solo ai Residenti in Italia da 10 anni' : La scelta della carta elettronica, ha spiegato, è 'perche questi soldi si devono spendere presso gli esercizi commerciali Italiani per far crescere l'economia e limitare al massimi le spese fuori ...

Alto Adige “Gli italiani non Residenti non potranno acquistare case"/ Tra le località Ortisei - Dobbiaco e... : Alto Adige, vietato acquistare seconda casa per gli italiani non residenti. La norma, come riferito dal governatore della provincia di Bolzano, per “salvare la patria”(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 23:44:00 GMT)