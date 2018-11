Repubblica | da Pjanic in Inter-Juventus | Orsato è in declino

ilnapolista

: RT @francescoceccot: La sempre imparziale Repubblica nella giornata di Milan-Juventus si butta sul contemporaneo: L’OMBRA DI PJANIC SUL DE… - neypdhschmb : RT @francescoceccot: La sempre imparziale Repubblica nella giornata di Milan-Juventus si butta sul contemporaneo: L’OMBRA DI PJANIC SUL DE… - napolista : Repubblica: da Pjanic in #InterJuventus, Orsato è in declino -

(Di domenica 11 novembre 2018) Il commento «Quel giorno, Danieledi Montecchio Maggiore sbagliò. Graziò, che doveva essere espulso per una seconda ammonizione. Decise di risparmiargliela. La Juve che stava perdendo vinse. Il Napoli perse il giorno dopo a Firenze partita e titolo».scrive così del fischietto veneto, che da allora non ha incrociatoe Napoli. Le due squadre che ha arbitrato il 28 aprile 2018 e il terzo lato del triangolo dello scudetto. Da allora, segnala Matteo Pinci sul quotidiano romano, «non ha ancora diretto una patita di rilievo, una cioè tra le migliori 6 (Juve, Napoli, romane, milanesi). Ora passa in cinque giorni da Atletico Madrid-Borussia Dortmund di Champions (martedì) a Chievo-Bologna (oggi). Non si tratta esattamente di una punizione. Ma una cosa è certa: il caso di aprile è stato così spigoloso che è meglio evitare all’arbitro sotto accusa ...