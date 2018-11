Renzi | La tv pubblica copre le indecenze del governo-2

La lettera di Tiziano Renzi pubblicata dalla Nazione : Il padre dell'ex presidente del Consiglio ha annunciato con un avviso a pagamento che vende la sua società: «Mi arrendo» The post La lettera di Tiziano Renzi pubblicata dalla Nazione appeared first on Il Post.

Buona scuola - a Repubblica e Fondazione Agnelli la riforma di Renzi continua a piacere : Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli , è preoccupato. Il governo gialloverde cancella pezzi della Buona scuola e a suo avviso – così su la Repubblica il 14 settembre – si tratta di un errore. Non importa che per studenti e docenti la riforma sia un incubo; a Gavosto – e a la Repubblica che gli dà gran spazio – piace tanto. Dovevamo tenerci il dirigente che sceglie i docenti senza seguire una graduatoria, con ...

"Martedì a cena da me?" Calenda invita pubblicamente Gentiloni - Minniti e Renzi : Martedì cena a casa Calenda, a parlare di Pd. L'invito è partito via Twitter da parte dell'ex ministro dello Sviluppo economico in risposta a una sollecitazione di Giuliano Da Empoli. "Un invito formale" rivolto da Calenda a Paolo Gentiloni, Marco Minniti e Matteo Renzi.Da Empoli aveva scritto, sempre su Twitter che "la Storia non sarà clemente con i quattro leader del Pd, Renzi, Gentiloni, Calenda, Minniti che condividono ...