Renzi | ' Contro la cultura dell' odio | scommettiamo sulla società civile'

Renzi Contro Casalino e il governo : “Squallidi - chiederò le vostre dimissioni per 4 anni” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, torna ad attaccare Rocco Casalino e il governo chiedendo le dimissioni del portavoce del presidente del Consiglio ma anche dell'esecutivo: "È più facile che Casalino mandi via Conte che non che Conte mandi via Casalino. Mi faccio incatenare in Parlamento su questo, per quattro anni e mezzo chiederò le vostre dimissioni, squallidi".Continua a leggere

Pd - Minniti : “Ecco la mia idea di sinistra”. E all’incontro tutti i big Renziani - D’Alema - Gianni Letta - Pignatone e Gabrielli : “Io non voglio sottrarmi al confronto. So che il tempo si sta consumando e nel momento in cui la data dell’assemblea congressuale fissata per il 17 novembre si avvicina, ogni giorno che passa diminuisce i tempi a disposizione. Io non sto facendo il prezioso”. Marco Minniti non ha detto né sì né no sulla sua eventuale candidatura alla segreteria del Partito democratico. Quel che è certo è che alla presentazione del proprio libro, ...

Prescrizione - Fi e Renziani insorgono all’unisono contro il blocco : “Non serve - tutelare ragionevole durata dei processi” : A capo dell’insurrezione contro il blocco della Prescrizione dopo il primo grado di giudizio si uniscono Forza Italia e renziani. Si dice pronto a “una sommossa costituzionale” il deputato forzista Francesco Paolo Sisto, mentre le definisce “norme incostituzionali da Stato di polizia” il costituzionalista democratico Stefano Ceccanti. Tutti convinti che sulla Prescrizione si sia già trovato “un ...

Consip - pm Roma : “Dichiarazioni Tiziano Renzi inattendibili”. Mise in contatto Russo e Marroni e incontrò Romeo : Non gli credeva il figlio – che gli diceva il 2 marzo 2017: “Non dire bugie, non ti credo” – e non gli crede neanche la Procura di Roma. Perché se è vero che i pm di Roma – il capo Giuseppe Pignatone, l’aggiunto Paolo Ielo e il sostituto Mario Palazzi – hanno chiesto l’archiviazione per Tiziano Renzi allo stesso tempo nell’istanza che dovrà valutare il gip, che potrà accogliere o respingere ...

Sentenza contro il metodo Travaglio. Tiziano Renzi risarcito con 95 mila euro : Dire che uno “fa bancarotta”, se è soltanto indagato, è diffamazione. Nella Sentenza del tribunale di Firenze che condanna Marco Travaglio e dà ragione a Tiziano Renzi non c’è soltanto l’esito finale di una denuncia: c’è la radicale censura di un metodo. La cultura del sospetto, eretta a paradigma g

