Referendum sull' Atac | affluenza bassa | ma confusione ai seggi

I romani al voto per il Referendum sull'Atac : Roma, 11 nov., askanews, - Dalle 8 di questa mattina sono stati aperti i seggi per le votazioni del referendum consultivo cittadino per la messa a bando di gara del servizio di trasporto pubblico a ...

Oggi c’è il Referendum sull’ATAC : I cittadini di Roma devono scegliere se liberalizzare o meno il trasporto pubblico della città: i seggi saranno aperti fino alle 20

Oggi a Roma il Referendum sulla liberalizzazione del trasporto pubblico : Urne aperte dalle 8 alle 20, i seggi sono quelli dove si vota per le elezioni politiche ed amministrative - Urne aperte Oggi a Roma dalle 8 alle 20. Si vota per il referendum consultivo, i seggi sono ...

Roma vota sull'Atac : così il Referendum può salvare la città : 'L'Atac è dei Romani'. C'è qualcosa di paradossale nello slogan del fronte del No al referendum su cui Roma si esprimerà oggi. L'azienda dei trasporti dell'Urbe ha un debito di 1,6 miliardi e negli ...

Nove domande e nove risposte sul Referendum sull'Atac : Domenica 11 novembre i cittadini di Roma sono chiamati a votare al referendum su Atac. Sono due i quesiti ai quali i cittadini della Capitale dovranno rispondere. In bilico non c’è solo il destino del trasporto pubblico romano: il voto può essere un bivio per il futuro della politica capitolina e, più in generale, segnare una nuova fase nel modo di gestire i servizi pubblici di una metropoli. Ecco quello bisogna sapere ...

"Io vado a votare - fatelo anche voi" - l'appello di Sabrina Ferilli per il Referendum sull'Atac a Roma : "Domenica c'è un referendum importante sulla gestione di Atac, un referendum del quale non si parla: io andrò a votare, il mio voto ci sarà". Così in un video diffuso dai Radicali Roma Sabrina Ferilli fa un appello al voto per il referendum consultivo dell'11 novembre sulla possibilità di affidare a gare la gestione del servizio di trasporto pubblico a Roma pur garantendo il controllo sempre al ...

Referendum sull'Atac dell'11 novembre : dove e come si vota : Roma, 8 nov., askanews, - come e dove si vota per il Referendum sul trasporto pubblico a Roma: domenica 11 novembre dalle 8 alle 20 nei soliti seggi elettorali, con tessera elettorale e documento. 9 ...

Perché il Referendum sull'Atac è un voto alla Giunta Raggi : Roma, 8 nov., askanews, - Oltre 12mila dipendenti, 1,4 miliardi di debiti al centro di un concordato preventivo per provare a salvarsi dal fallimento grazie a un contratto per il trasporto pubblico ...

'Romani andate a votare al Referendum sull'Atac' - l'appello di Verdone - : Roma, 2 nov., askanews, - L'attore e regista romano Carlo Verdone ha lanciato un appello via Facebook ai romani invitandoli a votare al referendum del prossimo 11 novembre sulla messa a gara del ...

