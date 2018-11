: Roma, Referendum Atac, caos ai seggi: 'Ci stanno impedendo di votare' - eziomauro : Roma, Referendum Atac, caos ai seggi: 'Ci stanno impedendo di votare' - ilfoglio_it : Perché il #ReferendumAtac è 'contro la svendita e il monopolio dei trasporti”. Ecco smontati tutti i luoghi comuni… - s_parisi : #SITAV a #Torino, Sì all'Ilva di Taranto e al TAP, Sì al referendum sul trasporto pubblico a Roma. Sì al lavoro, ag… -

mancato per i due quesiti delsulla messa a bando di gara del servizio pubblico di trasporto a. L'affluenza finale dei votanti in chiusura dei seggi, alle 20, è stata del 16,38% mentre ilera fissato al 33,3% degli aventi diritto. Il, consultivo, era stato promosso dal Comitato Sì Mobilitiamodei Radicali. Per il sì il Pd, contrari M5S, FdI,sindacati confederali e diverse formazioni di sinistra. I radicali hanno annunciato ricorso: "Ilnon doveva essere previsto".(Di domenica 11 novembre 2018)