Referendum dei Radicali per la liberalizzazione Atac | quorum lontano Affluenza più alta

Perché il Referendum su Atac è "contro la svendita e il monopolio dei trasporti” : Ormai non le conta neppure più, le assemblee a cui ha preso parte in queste ultime settimane per convincere i romani a votare Sì al referendum sull’Atac di domenica prossima. I problemi di Roma, e quelli del trasporto romano in particolare, Walter Tocci li conosce come pochi, lui che è stato il vice

Cannobio anticipa il Referendum e si allea con il festival lombardo dei laghi : Sono 18 gli spettacoli in programma da domani al 16 dicembre. Un legame quindi che anticipa, e prescinde, l'esito del referendum. La manifestazione è stata presentata a Milano l'altro giorno dall'...

Il Referendum dei populisti rumeni non passa. Una buona notizia per l'Ue : Il referendum in Romania che avrebbe riconosciuto il matrimonio come “un'unione tra uomo e donna” non supera il quorum del 30 per cento e viene dichiarato nullo. Solo il 20,41 per cento dell'elettorato si è recato alle urne durante il fine settimana. Un duro colpo per il Partito social democratico (

STORIA/ Referendum sul divorzio - la sconfitta dei cattolici era già scritta nel 1947 : Il 23 aprile 1947 in Assemblea costituente si rese evidente una frattura tra i cattolici che avrebbe dato i suoi frutti nel Referendum sul divorzio molti anni più tardi. LORENZO ETTORRE(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 06:09:00 GMT)STORIA/ Scuole "senza oneri per lo stato": perché ai costituenti era tutto chiaro e a noi no?, di L. EttorreLETTURE/ Italia del dopoguerra, così la Chiesa ha salvato la Dc, di L. Ettorre

Referendum ILVA/ Il passo avanti dei sindacati dietro la vittoria dei sì : Il REFERENDUM tra i lavoratori dell’ILVA ha promosso l’accordo raggiunto nei giorni scorsi. Un segno del passo avanti compiuto dai sindacati negli ultimi anni, spiega GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 06:07:00 GMT)I NUMERI/ Il lato oscuro dei dati sull'occupazione, di G. PalmeriniACCORDO ILVA/ Colombini (Cisl): una vittoria dei lavoratori, basta con la cultura anti-industriale

Ilva - primi risultati del Referendum : valanga di “Sì” all’accordo da parte dei lavoratori di Genova e Novi Ligure : I lavoratori Ilva di Genova-Cornigliano e Novi Ligure dicono sì all’accordo firmato da sindacati e ArcelorMittal al ministero dello Sviluppo Economico. I risultati del referendum svolto negli stabilimenti parlano chiarissimo: a Cornigliano il 90,1% degli operai ha approvato l’intesa, mentre a Novi Ligure ha espresso parere favorevole l’89,4 per cento. C’è attesa per i risultati di Taranto, l’acciaieria più grande ...

Fyrom : Ue - sostegno ad accordo sul nome - Referendum momento importante per esercizio democratico dei cittadini : A dirlo è la portavoce dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Maja Kocijancic, rispondendo a una domanda sul timore di interferenze nel referendum sul ...

Ilva - c’è l’accordo per 10.700 assunzioni. Fiom : «Ora Referendum dei lavoratori» | : Trattativa verso la conclusione: azzerati gli esuberi. Alle 13 il nuovo incontro con i vertici e Di Maio|

