Referendum Atac | urne chiuse a Roma Quorum lontano e caos ai seggi

Roma - il Referendum Atac fallisce il quorum : L'emergenza Atac, che è al collasso e che la Giunta Raggi non è stata minimamente in grado di affrontare, andrà perciò risolta per via politica, anche se per ora non si vede come.

Referendum dei Radicali per la liberalizzazione Atac - quorum lontano. Affluenza più alta al centro e Parioli : A favore del Sì Pd, Forza Italia e mondo dell'industria. M5S, Lega, sindacati e sinistra per il No. I Radicali denunciano 'caos ai seggi'

Referendum dei Radicali per la liberalizzazione Atac - quorum lontano. Affluenza più alta al centro e Parioli : E' lontano il quorum del 33,3% necessario, secondo il Campidoglio, per validare il Referendum consultivo per la messa a gara dei trasporti pubblici di Roma. La soglia da raggiungere è il 33,3% degli aventi diritto al voto, ma alle 16 il risultato sfiora appena il 9%. Seppur da risultati ancora parziali (le urne sono aperte fino alle 20 e i dati definitivi si attendono dopo le 21), risulta significativa anche la distribuzione del voto: ...

Referendum Atac - è caos ai seggi : Referendum Atac, caos ai seggi. "Alcuni non risultano accessibili ai disabili, altri sono stati spostati, ci sono anche problemi in ospedale" denunciano dal 'Comitato Sì', ma soprattutto "molti ...

Referendum Atac lontano dal quorum : 19.19 E' dell'8,95%, pari a 211.817 persone, l'affluenza alle ore 16 nelle votazioni per il Referendum cittadino per la messa a gara del servizio di trasporto pubblico a Roma.I seggi per il Referendum consultivo, aperti dalle 8, chiuderanno alle 20. Dopo 8 ore di votazioni appare lontano il raggiungimento del quorum, fissato al 33,3% dei voti. Il sindaco Raggi ha votato nel pomeriggio."Riceviamo segnalazioni di scorrettezze gravissime nello ...

Referendum Atac Roma - vox ai seggi : “Votato no - servizio deve rimanere pubblico” - “Sì competizione migliorerà la qualità” : seggi aperti fino alle 20 a Roma, per il Referendum consultivo Mobilitiamo Roma, promosso dai Radicali per esprimersi sul futuro e sulla privatizzazione di Atac. Sono oltre 2 milioni e 400mila i cittadini Romani chiamati alle urne. Alle 16 avevano votato quasi il 9% degli aventi diritto. Il municipio che ha registrato la maggiore affluenza è quello di San-Lorenzo/Parioli (il secondo) dove sono andati alle urne il 14,23% dei votanti, a ruota il ...

Referendum consultivo Atac - Magi : “In alcuni seggi impedito voto. Da Campidoglio poche informazioni ai cittadini” : “In queste ore, ci arrivano dai seggi numerose segnalazioni di fatti che stanno impedendo a molti cittadini di esercitare regolarmente il loro diritto di voto“. Lo ha detto il radicale Riccardo Magi, che questa mattina si è recato ai seggi per votare al Referendum consultivo sulla privatizzazione dell’Atac . “Dispiace che da parte dell’amministrazione non ci stata maggior informazione” L'articolo Referendum ...

Raggi assolta rilancia : "Fallita Opa di Salvini - ora mi aspetto soldi e poteri". Oggi a Roma il Referendum Atac : "E' fallita l'Opa di Salvini su Roma" così Virginia Raggi, all'indomani dell'assoluzione, in un intervista a Il Fatto Quotidiano. "La Lega aveva provato a lanciare un'Opa su Roma ma ha fatto veramente male i conti. Speravano di arrivare prima della scadenza della mia giunta per raccoglier e i frutti di quello che abbiamo seminato in questi due anni e mezzo. Il Carroccio ora dovrebbe pensare a rispettare il contratto di governo. Per ...

Roma - Referendum Atac : domenica di voto per 2 - 4 milioni di cittadini : 12mila dipendenti, 1,4 miliardi di debiti al centro di un concordato preventivo per provare a salvarsi dal fallimento grazie a un contratto per il trasporto pubblico locale della Capitale che vale 500 ...

Atac - 2 - 6 mln romani al voto per Referendum. Urne aperte fino alle 20 : Roma, 11 nov., askanews, - Dalle 8 di questa mattina sono stati aperti i seggi per le votazioni del referendum consultivo cittadino per la messa a bando di gara del servizio di trasporto pubblico a ...

I romani al voto per il Referendum sull'Atac : Roma, 11 nov., askanews, - Dalle 8 di questa mattina sono stati aperti i seggi per le votazioni del referendum consultivo cittadino per la messa a bando di gara del servizio di trasporto pubblico a ...

Referendum consultivo Atac per la privatizzazione : si vota su due quesiti. Incognita quorum : Urne aperte oggi a Roma dalle 8 alle 20 per il Referendum consultivo sull’Atac, l’azienda 100% del Campidoglio che si occupa di oltre l’80% del trasporto pubblico locale della Capitale. Un servizio che i Radicali propongono di mettere a gara. Al voto sono chiamati circa 2,4 milioni di romani che potranno recarsi ai seggi per rispondere “Sì” o “No” alla consultazione promossa dal comitato Sì Mobilitiamo ...

Atac : Roma - al via Referendum - per quorum servono 789mila votanti : Sono aperti dalle 8 di questa mattina i seggi per le votazioni del referendum cittadino sulla messa a bando di gara del servizio di trasporto pubblico a Roma, promosso dal comitato Si' Mobilitiamo ...

La Raggi - la finta assoluzione e il Referendum Atac. Parla Rampelli : Peraltro a conferma del buon lavoro tanto di chi ha fatto l'inchiesta giudiziaria quanto di chi l'ha seguita nel mondo del giornalismo il fatto è stato confermato Cosa vota oggi al referendum su Atac?...