Referendum Atac | Roma alle urne sul trasporto pubblico

Referendum Atac - 7 cose da sapere : AdnKronos, - Ci siamo. Si terrà oggi il Referendum sull'Atac, l'azienda di trasporti pubblici di Roma sul cui destino sono chiamati a esprimersi i cittadini romani. Il Referendum consultivo è stato ...

Nove domande e nove risposte sul Referendum sull'Atac : Domenica 11 novembre i cittadini di Roma sono chiamati a votare al referendum su Atac. Sono due i quesiti ai quali i cittadini della Capitale dovranno rispondere. In bilico non c’è solo il destino del trasporto pubblico romano: il voto può essere un bivio per il futuro della politica capitolina e, più in generale, segnare una nuova fase nel modo di gestire i servizi pubblici di una metropoli. Ecco quello bisogna sapere ...

Referendum Atac - chi l’ha mai vista la liberalizzazione in Italia? : Nel Referendum proposto dai radicali non c’è un atteggiamento punitivo nei confronti dell’Atac, anzi. C’è la presa d’atto che a Roma, e in tutta Italia, i disastrati trasporti locali hanno bisogno di nuove regole, responsabilizzanti, per il rilancio del trasporto pubblico. Il Tpl ha bisogno di imprese vere di trasporti (pubbliche o private) e non di cinghie di trasmissione del consenso attraverso metodi consociativi e clientelari. Fare le gare ...

Referendum Atac sul trasporto pubblico - per cosa sono chiamati a votare i romani : Roma va alle urne per un Referendum. Quasi 2,4 milioni di cittadini della capitale sono chiamati a votare domenica 11 novembre per decidere se liberalizzare il servizio di trasporto pubblico della città e affidarlo attraverso gare pubbliche. Ora è affidato ad Atac, azienda municipalizzata in gravi difficoltà economiche, ma potrebbe aprirsi a nuove società. DOVE E QUANDO Si vota domenica 11 novembre dalle 8 alle 20. I seggi sono quelli ...

Roma : quel Referendum un pò così sul sì o no alla privatizzazione di Atac - azienda del trasporto urbano : Un debito enorme, mezzi vetusti, disservizi, undicimila dipendenti e 1200 creditori. Ai Romani si chiedera anche se sono d'accordo con la promozione di nuove forme di servizi collettivi -

Le risposte arrangiate di Tria e il Referendum su Atac. Di cosa parlare stasera a cena : Un Giovanni Tria stretto tra le stime della Banca d'Italia (dice che si cresce meno di quanto previsto dal governo) e della Commissione europea (dice che il governo sta sbagliando tutte le previsioni, tra cui crescita e deficit) se la cava dando risposte arrangiate. Un po' afferma e un po' nega, un

Referendum Atac - Roma alle urne domenica sul trasporto pubblico : Si vota dalle 8 alle 20. Serve il quorum del 33%, ma c'è l'incognita del ricorso al Tar. Pd e FI favorevoli alla liberalizzazione, no di M5s e Lega

I numeri da conoscere per votare #BastaAtac al Referendum : Roma . Il referendum sul destino di Atac dell'11 novembre nella Capitale si sta avvicinando e più passa il tempo e maggiore è il costo per la cittadinanza. Il dato è infatti chiaro. Ogni giorno che ...

"Io vado a votare - fatelo anche voi" - l'appello di Sabrina Ferilli per il Referendum sull'Atac a Roma : "Domenica c'è un referendum importante sulla gestione di Atac, un referendum del quale non si parla: io andrò a votare, il mio voto ci sarà". Così in un video diffuso dai Radicali Roma Sabrina Ferilli fa un appello al voto per il referendum consultivo dell'11 novembre sulla possibilità di affidare a gare la gestione del servizio di trasporto pubblico a Roma pur garantendo il controllo sempre al ...

Referendum Atac : votate con il cuore e il cervello a casa : Leggendo i due quesiti relativi al Referendum sul servizio del trasporto pubblico ATAC, che si terrà a Roma il prossimo 11 novembre, è lecito chiedersi chi potrebbe essere così folle da barrare la casella del "No". Nel senso che il tono dei due quesiti referendari disegna un mondo ideale, nel quale il principio di concorrenza regna sovrano a tutto vantaggio dei cittadini che, laddove votassero "Sì", potrebbero avere ...

Referendum Atac a Roma - pro e contro : I cittadini Romani saranno chiamati l'11 novembre prossimo a esprimersi in un Referendum che chiede la messa in gara del servizio di trasporto pubblico locale, oggi gestito in house da Atac.Il Referendum capitolino ripropone nel nostro Paese il tema dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e del ricorso alle gare quale modalità adatta ad individuare con procedure aperte il miglior operatore, superare le criticità ...

Domenica Referendum Atac : si vota dalle 8 alle 20 : Roma – Liberalizzare il trasporto pubblico locale di Roma, oggi affidato in quasi monopolio ad Atac, consentendo tramite gare pubbliche che altri operatori, anche privati, possano gestire la rete di autobus, tram e metropolitane della Capitale. Questo il senso del referendum comunale che si terra’ a Roma l’11 novembre. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8 e termineranno alle 20 del giorno stesso. Lo scrutinio ...

Referendum sull'Atac dell'11 novembre : dove e come si vota : Roma, 8 nov., askanews, - come e dove si vota per il Referendum sul trasporto pubblico a Roma: domenica 11 novembre dalle 8 alle 20 nei soliti seggi elettorali, con tessera elettorale e documento. 9 ...