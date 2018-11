Referendum Atac | Roma al voto | tutte le informazioni

Roma - oggi il Referendum sul futuro dell'Atac : oggi dalle 8 alle 20 a Roma urne aperte per il referendum consultivo sull'Atac , promosso da Radicali e +Europa , dal comitato 'Sì Mobilitiamo Roma' e Aduc . Si vota nei seggi elettorali presentando ...

Roma. Referendum Atac - urne aperte : 9.08 urne aperte a Roma fino alle 20 per il Referendum consultivo sulla messa a gara del trasporto pubblico locale della capitale, promosso dai radicali. Sono circa 2,4 milioni i romani che potranno recarsi ai seggi per il " Referendum Atac", dal nome dell'azienda al 100% del comune di Roma che si occupa di oltre l'80% del trasporto pubblico della città. All'elettore due domande: una sull'affidamento dei servizi di trasporto tramite gare ...

Perché il Referendum su Atac è "contro la svendita e il monopolio dei trasporti” : Ormai non le conta neppure più, le assemblee a cui ha preso parte in queste ultime settimane per convincere i romani a votare Sì al referendum sull’Atac di domenica prossima. I problemi di Roma, e quelli del trasporto romano in particolare, Walter Tocci li conosce come pochi, lui che è stato il vice

Referendum Atac - una scelta informata per la nostra città : Il propositore del Referendum sull'Atac, sul quale oggi siamo chiamati a esprimerci, il radicale Riccardo Magi, spiega così una delle ragioni a sostegno della partecipazione: «Questo Referendum è una ...

Nove domande e nove risposte sul Referendum sull'Atac : Domenica 11 novembre i cittadini di Roma sono chiamati a votare al referendum su Atac. Sono due i quesiti ai quali i cittadini della Capitale dovranno rispondere. In bilico non c’è solo il destino del trasporto pubblico romano: il voto può essere un bivio per il futuro della politica capitolina e, più in generale, segnare una nuova fase nel modo di gestire i servizi pubblici di una metropoli. Ecco quello bisogna sapere ...