Referendum Atac | è caos ai seggi

Referendum Atac lontano dal quorum : 19.19 E' dell'8,95%, pari a 211.817 persone, l'affluenza alle ore 16 nelle votazioni per il Referendum cittadino per la messa a gara del servizio di trasporto pubblico a Roma.I seggi per il Referendum consultivo, aperti dalle 8, chiuderanno alle 20. Dopo 8 ore di votazioni appare lontano il raggiungimento del quorum, fissato al 33,3% dei voti. Il sindaco Raggi ha votato nel pomeriggio."Riceviamo segnalazioni di scorrettezze gravissime nello ...

Referendum Atac Roma - vox ai seggi : “Votato no - servizio deve rimanere pubblico” - “Sì competizione migliorerà la qualità” : seggi aperti fino alle 20 a Roma, per il Referendum consultivo Mobilitiamo Roma, promosso dai Radicali per esprimersi sul futuro e sulla privatizzazione di Atac. Sono oltre 2 milioni e 400mila i cittadini Romani chiamati alle urne. Alle 16 avevano votato quasi il 9% degli aventi diritto. Il municipio che ha registrato la maggiore affluenza è quello di San-Lorenzo/Parioli (il secondo) dove sono andati alle urne il 14,23% dei votanti, a ruota il ...

Referendum consultivo Atac - Magi : “In alcuni seggi impedito voto. Da Campidoglio poche informazioni ai cittadini” : “In queste ore, ci arrivano dai seggi numerose segnalazioni di fatti che stanno impedendo a molti cittadini di esercitare regolarmente il loro diritto di voto“. Lo ha detto il radicale Riccardo Magi, che questa mattina si è recato ai seggi per votare al Referendum consultivo sulla privatizzazione dell’Atac . “Dispiace che da parte dell’amministrazione non ci stata maggior informazione” L'articolo Referendum ...

Raggi assolta rilancia : "Fallita Opa di Salvini - ora mi aspetto soldi e poteri". Oggi a Roma il Referendum Atac : "E' fallita l'Opa di Salvini su Roma" così Virginia Raggi, all'indomani dell'assoluzione, in un intervista a Il Fatto Quotidiano. "La Lega aveva provato a lanciare un'Opa su Roma ma ha fatto veramente male i conti. Speravano di arrivare prima della scadenza della mia giunta per raccoglier e i frutti di quello che abbiamo seminato in questi due anni e mezzo. Il Carroccio ora dovrebbe pensare a rispettare il contratto di governo. Per ...

Roma - Referendum Atac : domenica di voto per 2 - 4 milioni di cittadini : 12mila dipendenti, 1,4 miliardi di debiti al centro di un concordato preventivo per provare a salvarsi dal fallimento grazie a un contratto per il trasporto pubblico locale della Capitale che vale 500 ...

Atac - 2 - 6 mln romani al voto per Referendum. Urne aperte fino alle 20 : Roma, 11 nov., askanews, - Dalle 8 di questa mattina sono stati aperti i seggi per le votazioni del referendum consultivo cittadino per la messa a bando di gara del servizio di trasporto pubblico a ...

I romani al voto per il Referendum sull'Atac : Roma, 11 nov., askanews, - Dalle 8 di questa mattina sono stati aperti i seggi per le votazioni del referendum consultivo cittadino per la messa a bando di gara del servizio di trasporto pubblico a ...

Referendum consultivo Atac per la privatizzazione : si vota su due quesiti. Incognita quorum : Urne aperte oggi a Roma dalle 8 alle 20 per il Referendum consultivo sull’Atac, l’azienda 100% del Campidoglio che si occupa di oltre l’80% del trasporto pubblico locale della Capitale. Un servizio che i Radicali propongono di mettere a gara. Al voto sono chiamati circa 2,4 milioni di romani che potranno recarsi ai seggi per rispondere “Sì” o “No” alla consultazione promossa dal comitato Sì Mobilitiamo ...

Atac : Roma - al via Referendum - per quorum servono 789mila votanti : Sono aperti dalle 8 di questa mattina i seggi per le votazioni del referendum cittadino sulla messa a bando di gara del servizio di trasporto pubblico a Roma, promosso dal comitato Si' Mobilitiamo ...

La Raggi - la finta assoluzione e il Referendum Atac. Parla Rampelli : Peraltro a conferma del buon lavoro tanto di chi ha fatto l'inchiesta giudiziaria quanto di chi l'ha seguita nel mondo del giornalismo il fatto è stato confermato Cosa vota oggi al referendum su Atac?...

Atac : Roma - al via Referendum - per quorum servono 789mila votanti : Sono aperti dalle 8 di questa mattina i seggi per le votazioni del referendum cittadino sulla messa a bando di gara del servizio di trasporto pubblico a Roma, promosso dal comitato Si' Mobilitiamo Roma di Radicali Italiani. Al momento l'80% del servizio viene erogato da Atac, azienda municipalizzata detenuta al 100% dal Campidoglio, la restante parte dal consorzio di privati Roma Tpl. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle ore ...

Referendum Atac a Roma. Urne aperte fino alle 20 : Urne aperte oggi a Roma fino alle 20 per il Referendum consultivo sulla messa a gara del trasporto pubblico locale della Capitale, promosso dai Radicali. Sono circa 2,4 milioni i romani che potranno ...

Referendum Atac - Roma al voto : Urne aperte a Roma fino alle 20 per il Referendum consultivo sulla messa a gara del trasporto pubblico locale della Capitale. Sono circa 2,4 milioni i Romani che potranno recarsi ai seggi. Il ...

Referendum Atac - i romani votano sul trasporto pubblico : Si vota fino alle 20. Serve il quorum del 33%, ma c'è l'incognita del ricorso al Tar. Pd e FI favorevoli alla liberalizzazione, no di M5s e Lega