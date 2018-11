Reddito cittadinanza e ' furbetti' | perché può essere un pericoloso boomerang

Pensioni e LdB 2019 - sindacati esprimono preoccupazione su Q100 e Reddito di Cittadinanza : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 10 novembre 2018 vedono emergere i commenti dei principali sindacati in merito alla quota 100 [VIDEO] ed al Reddito di Cittadinanza. Cgil, Cisl e Uil sono infatti comparse davanti alle Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato per esprimere la propria posizione sull'avvio della flessibilita' previdenziale e del Reddito di Cittadinanza all'interno della prossima Manovra 2019. La Cgil sulla Manovra: ...

Pensioni - Di Maio e Tria tirano dritto su Quota 100 e Reddito cittadinanza come DL : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi sabato 10 novembre, riguardano le ultime dichiarazioni del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a proposito della riforma previdenziale e del reddito di cittadinanza, misure che il leader del Movimento 5 Stelle assicura che 'non sono in discussione'. Una rassicurazione che vuole rappresentare la risposta all'andamento negativo dei mercati che, secondo Di Maio, è dovuto soprattutto all'incertezza che grava ...

I pilastri della manovra - cosa sappiamo di Reddito di cittadinanza e Quota 100 - : Per realizzare quelle che rappresentano le promesse elettorali principali di Cinque Stelle e Lega servono l'anno prossimo quasi 16 miliardi

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Imprese che assumono donne avranno più sgravi fiscali” : Luigi Di Maio, all'incontro con la stampa estera ha annunciato che per quanto riguarda gli sgravi fiscali, saranno agevolate le aziende che assumono donne: "Percepiranno il Reddito come sgravio fiscale per 5-6 mesi, perché vogliamo colmare il gap che c'è oggi soprattutto nel sud Italia tra occupazione maschile e femminile".Continua a leggere

Sondaggi in calo (e poche risorse) : il M5s rivede il Reddito di cittadinanza? : Nelle tasche degli italiani molti meno soldi di quanto promesso dal governo. E sulle misure assistenziali c'è un calo di...

Bonafede : 'Reddito di cittadinanza? Nessun passo indietro' : 'Il reddito - ha aggiunto il Guardasigilli - non è misura assistenzialista ma un investimento sui cittadini e sulla loro capacità di reinserirsi nel mondo del lavoro. Dunque il reddito di ...

Reddito cittadinanza - Di Maio : Misura sostenibile che andrà a decrescere : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Senza controlli efficaci il Reddito di cittadinanza favorirà il lavoro nero : La misura promossa dal Movimento 5 Stelle deve essere accompagnata da robuste ispezioni. Altrimenti si rischia l'effetto dumping sui contratti regolari Né reddito né cittadinanza: ecco come (non) funzionerà il bonus a Reggio Calabria"

Reddito di cittadinanza 2019 - macché 780 euro : saranno meno. Ecco perché : Il Reddito di cittadinanza 2019 rischia di essere smontato pezzo per pezzo. Mentre il vicepremier Luigi Di Maio placa i cittadini, sostenendo che il decreto sul Reddito (come anche quello su Quota 100) sarà approvato entro Natale o subito dopo, arrivano le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, ad ammettere che la messa in pratica della prestazione assistenziali penta stellata è un po’ complicata da ...

Il monito di De Luca : 'Reddito di cittadinanza - attenti al rischio camorra' : rischio camorra dietro il reddito di cittadinanza, 'sarà un bordello, nel senso tecnico',, 'pochi' 50 milioni stanziati per le Zes, 700 milioni per la piccola portualità 'che non sono i talleri di ...

[L'analisi] Togliere Reddito di cittadinanza e riforma Fornero dalla manovra : questo chiederà l'Europa. E sarà scontro totale : L'economia Usa, pompata da Trump, rischia di surriscaldarsi e di far scattare aumenti dei tassi di interesse che gelerebbero la crescita globale. La Germania, dicono le previsioni ufficiali è in ...

Sondaggi giù - il M5S rivede il Reddito di cittadinanza : I Sondaggi calano, la paura è tanta e i Cinque Stelle sono costretti a ripensare la natura del reddito di cittadinanza. Tra i vertici grillini desiderosi di attenuare l’immagine assistenzialista che si porta dietro la loro misura simbolo, circola questo slogan: «Più giovani disoccupati, meno famiglie». E infatti da settimane sono stati rivisti al r...

Svimez : "I soldi stanziati per il Reddito di cittadinanza non bastano. Non sarà possibile dare 780 euro a tutti" : Gli effetti della manovra del Governo gialloverde avranno una ricaduta positiva soprattutto al Sud, ma le risorse destinate al reddito di cittadinanza non sono sufficienti per arrivare ai 780 euro promessi e con un Pil che rallenta "si riapre la forbice" tra Centro-Nord e Mezzogiorno e nel frattempo continua l'esodo dal meridione. Questo il quadro che traccia la Svimez sull' 'Economia e la Società del Mezzogiorno' nel rapporto 2018 ...

Svimez - Reddito di cittadinanza : 63% al Sud ma servono 15 miliardi : In attesa dei dettagli della misura bandiera del Movimento5Stelle al centro del dibattito ormai da mesi, Svimez ha effettuato una stima di impatto del reddito di cittadinanza. Considerando una spesa ...