Raggi | sono sempre stata convinta che mi avrebbero assolta

Virginia Raggi - dopo la sentenza sono stata contattata da Salvini e Renzi : Virginia Raggi assolta, una vittoria importantissima per la sindaca di Roma, che racconta di essere stata contattata subito dopo la sentenza da Salvini e Renzi Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, commenta ai microfoni del Tg1 l’assoluzione in primo grado nel processo in cui era imputata per falso ideologico in atto pubblico. Il primo cittadino spiega di aver sentito i vertici del MoVimento 5 Stelle, ma di aver anche ricevuto “un sms da Matteo ...

Di Battista : Raggi assolta - colpevoli sono pennivendoli puttane : Roma, 10 nov., askanews, - 'Virginia è stata assolta. Non ve la prendete con i pubblici ministeri, hanno solo fatto il loro lavoro. Si sono sbagliati, tutto qui, ma non sono mica colpevoli. Come non è ...

Raggi assolta - Di Battista contro la stampa : “I pennivendoli l’hanno colpita come donna. Ma le puttane sono loro” : “I pennivendoli hanno colpito Virginia Raggi come donna. Ma le uniche puttane sono loro”. Alessandro Di Battista, dopo l’assoluzione della sindaca di Roma M5s, ha scritto un post su Facebook e ha attaccato direttamente i giornalisti. “Virginia è stata assolta”, ha esordito difendendo i pm proprio come il capo politico Luigi Di Maio. “Non ve la prendete con i pubblici ministeri, hanno solo fatto il loro lavoro. ...

Sentenza Virginia Raggi su nomina Marra. Blog M5S : 'Dimissioni non sono un automatismo' : La sindaca di Roma Virginia Raggi è arrivata in Aula al Tribunale di Roma, dove oggi è attesa la Sentenza che la vede imputata nel processo sulla nomina di Renato Marra con l'accusa di falso. La Raggi,...

Come sono stati questi due anni e mezzo di Virginia Raggi sindaco : La sentenza nel processo che ha visto imputata Virginia Raggi con l'accusa di falso per la nomina di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo costituisce lo spartiacque dell'esperienza del M5s ...

PlayStation Classic : le prime reazioni non sono molto incoRaggianti : Tra meno di un mese PlayStation Classic sarà disponibile, si tratta di una piattaforma unica che offrirà una selezione dei 20 migliori titoli della storica PS1, il tutto al costo di 99$.Come riporta Comicbook, sembra però che le prime impressioni non siano delle migliori, ad esempio su Twitter l'utente Satomii si lamenta di una scarna interfaccia utente, nessun segno di personalità, uno slot di salvataggio per ogni gioco e del fatto che regioni ...

'Sono fascista' : aggressione sulla metro; Scontro Raggi-Tria per le buche di Roma; Ama - Comune verso 'no' a bilancio - : MANOVRA, VIA 180 MLN PER buche ROMA: E' Scontro Raggi-Tria 'Sono arrabbiata con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Spero che ci ripensi e lavorerò per questo'. Lo dice la sindaca di Roma, ...

De Priamo-Ghera : dove sono progetti contro buche promesse da Raggi? : Roma – “Che fine hanno fatto i roboanti progetti contro le buche della sindaca e della sua Giunta circa il fantomatico ‘Piano Marshall’ e la fumosa ‘operazione strade nuove’? Erano i tempi in cui i consiglieri grillini postavano le foto del ‘prima e dopo’ lavori, e soddisfatti degli interventi gongolavano in modo autoreferenziale a suon di post sui social. Ma Roma non e’ Facebook e i ...

Raggi : "Sono arrabbiata - Tria non tolga fondi a Roma" : " Spero che ci ripensi e lavorerò per questo". Una Virginia Raggi, alquanto "arrabbiata", si rivolge così nei confronti del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, reo di aver tolto 180 milioni di euro destinati a Roma."Penso che se Tria continua in questa direzione non faccia un torto a Virginia Raggi, ma a Roma e a tutti i romani", dice il sindaco della Capitale Raggiunta dai microfoni di "W l'Italia - Oggi e domani", il programma di ...

Manovra - Raggi : ‘Tria ha tolto 180 milioni per le buche di Roma. Sono arrabbiata - il ministro fa un torto a tutti i romani’ : “Nell’attuale Manovra il ministro Tria avrebbe tolto 180 milioni di euro destinati proprio alla cura e a, come dire, alle strade di Roma”. Il j’accuse contro il titolare del ministero dell’Economia porta la firma di Virginia Raggi. Ai microfoni di W l’Italia – Oggi e domani, il programma di approfondimento condotto da Gerardo Greco, la sindaca della Capitale attacca: “Penso che se Tria continua in questa ...

Maltempo - la pioggia attanaglia l'Italia e le previsioni non sono incoRaggianti : Quando smetterà di piovere? Le previsioni meteo per il prossimo weekend non sono incoraggianti: l'inizio di Novembre sarà...

M5S - Giulia Sarti : “In caso di condanna - le dimissioni di Virginia Raggi sono un atto dovuto” : A parlare è Giulia Sarti, parlamentare del Movimento 5 Stelle, al microfono del giornalista Luca Sommi nel corso di “Punto esclamativo”, il primo talk politico in diretta su Facebook. “Abbiamo uno statuto che dice: ‘in caso di condanna in primo grado per determinati reati le dimissioni dall’incarico sono un atto dovuto’”. Incalza Sommi: “Se il 10 novembre dovesse essere condannata la sindaca di Roma Virginia Raggi cade la ...

NBA – Kevin Love fa luce sul suo infortunio : “sono scoRaggiato - vorrei tornare in campo ma” : Kevin Love commenta il suo infortunio e sembra allontanare l’ipotesi di una possibile operazione: il cestista dei Cavs, nonostante un po’ di malumore, confida nel recupero senza intervento chirurgico In casa Cleveland Cavaliers, la prima stagione dell’era post LeBron James è iniziata nel peggiore dei modi. Pria una striscia di 6 sconfitte in altrettante partite (interrotta solo questa notte) che è costata cara a coach ...

Maltempo - troppo vento e bufere di neve : gli elicotteri non possono Raggiungere lo Stelvio per evacuare oltre 190 persone : vento e bufere di neve in quota: a causa della visibilità ridotta non possono raggiungere il Passo dello Stelvio gli elicotteri mobilitati dalla Protezione Civile regionale e dall’Esercito per portare a valle le 193 persone bloccate negli alberghi a oltre 2700 metri da oltre 4 giorni a causa dell’ondata di Maltempo che ha investito la Lombardia. I velivoli sono al momento ancora fermi a Bormio (Sondrio) per ragioni di ...