Raggi assolta rilancia | Fallita Opa di Salvini | ora mi aspetto soldi e

Raggi assolta - il M5S attacca la stampa. Zingaretti : Chiedete scusa. Berlusconi : Clima illiberale : Il governatore del Lazio: vergognatevi per la vostra aggressività. Di Stefano: abolire il finanziamento pubblico all’editoria. Il leader di Forza Italia: è l’anticamera della dittatura

Raggi assolta - un bene per i romani (e pure per chi è contro) : Vivo a Roma e ho sufficienti anni per aver visto avvicendarsi numerosi sindaci. In particolare ne ho vissuti – da persona adulta con figli – almeno tre: Alemanno, Marino e poi Raggi. Del primo, posso dire che sotto la sua amministrazione la città è caduta in una miseria e decadenza infinite, tra corruzione, parentopoli, mafia capitale, sistematica distruzione di ciò che di buono era già stato fatto dai sindaci precedenti. Alemanno è ...

Cosa potrebbe cambiare al Comune di Roma ora che Raggi è stata assolta : L'assoluzione nel processo per la nomina (prima sospesa e poi revocata) di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo del Campidoglio fa uscire Virginia Raggi rafforzata, soprattutto all'interno del Movimento 5 Stelle, nell'affrontare la seconda metà del suo mandato. Ora la sindaca, libera dalla zavorra della possibile sospensione dal Movimento in caso di condanna, a quanto filtra proverà a rilanciare ...

Raggi : "Assolta perché ho lavorato per il bene della città" | "E' finita l'opa di Salvini su Roma" : Dopo la sentenza di assoluzione per falso il sindaco di Roma rilancia: "Il nostro faro resta il programma con i suoi obiettivi: chi si impegna a Raggiungerli resta con me, chi non lo fa è fuori". Al governo: "Ora ci diano soldi e poteri"

Virginia Raggi assolta e umiliata dai grillini del Fatto Quotidiano : 'Condannata a governare' : Al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio , gazzetta ufficiale dei grillini, esultano per l'assoluzione di Virginia Raggi . L' house organ del M5s accoglie con scontato entusiasmo il Fatto che la sindaca-...

Raggi assolta : «Ora si corre - solo chi non fa non sbaglia» : E ora? «Ora si corre», risponde Virginia Raggi, nel suo studio al primo piano di Palazzo Senatorio, mentre turbinano assessori e consiglieri grillini, tutti a congratularsi, col sorriso stampato in faccia dello scampato pericolo. «Sono stata assolta - dice la sindaca - perché i giudici hanno riconosciuto che ho sempre e soltanto lavorato per il bene della mia città. Siamo a metà mandato, raccogliamo i frutti del lavoro di questi due anni e ...

Raggi assolta per le nomine in Campidoglio. Il M5s contro i media : 'Questa sentenza spazza via due anni di fango politico contro di me' ha detto la sindaca. Parole durissime dei leader Cinquestelle, Di Maio e Di Battista contro i giornalisti accusati di 'infimo ...

Raggi assolta - M5S tra gioia e «vaffa» Ma ora via al rimpasto di giunta : Nel D-day che vede Virginia Raggi assolta dall'accusa di falso sulla vicenda delle nomine , per il tribunale manca l'elemento soggettivo, la controinformazione M5S si scatena. Sui canali social ecco ...

SPILLO/ Raggi assolta? No - già condannata da buche - cinghiali e mafie - IlSussidiario.net : Virginia Raggi è stata assolta dall'accusa di falso nella nomina di Renato Marra. Ma c'è qualcun altro che , a ragione, accusa la sindaca.

Nomine in Campidoglio - assolta Raggi. Lei : «Vado avanti a testa alta» | : L’accusa, per il primo cittadino, era di falso in relazione alla nomina di Renato Marra. Il pm: «Ricorreremo in appello». Di Maio: «Giornalisti sciacalli»|

Assolta Virginia Raggi : «Spazzati via due anni di fango». Grillo : «Colpisci forte mentre riprendono fiato» : Per il tribunale il fatto non costituisce reato. La sindaca era imputata di falso nel caso della nomina di Renato Marra al vertice del dipartimento Turismo del Campidoglio. In aula il marito, Andrea Severini. Di Maio: «Contento di averti sempre difesa»