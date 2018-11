Raggi assolta | «Ora si corre | solo chi non fa non sbaglia»

ilmessaggero

: Processo nomine, Virginia #Raggi assolta: “Il fatto non costituisce reato” - petergomezblog : Processo nomine, Virginia #Raggi assolta: “Il fatto non costituisce reato” - ilfoglio_it : Condannata o assolta cambia poco. Ciò che resterà di Raggi è il ritratto inquietante di una calamitosa casualità ch… - Mov5Stelle : .@virginiaraggi assolta! Il peggio lo hanno dato quelli che si definiscono giornalisti, ma che sono solo degli inf… -

(Di domenica 11 novembre 2018) E ora? «Ora si», risponde Virginia, nel suo studio al primo piano di Palazzo Senatorio, mentre turbinano assessori e consiglieri grillini, tutti a congratularsi, col sorriso stampato in faccia dello scampato pericolo. «Sono stata- dice la sindaca - perché i giudici hanno riconosciuto che ho sempre e soltanto lavorato per il bene della mia città. Siamo a metà mandato, raccogliamo i frutti del lavoro di questi due anni e mezzo». Il cellulare nel frattempo non smette di trillare. «Salvini mi ha mandato un sms, pure Renzi mi ha chiamato».