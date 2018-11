Raggi assolta | «Ora darò di più | non deluderò i romani a fine mandato»

Raggi assolta - il M5S attacca la stampa . Il governatore del Lazio : Chiedete scusa : Zingaretti: «Vergognatevi per la vostra aggressività». Berlusconi: «Clima illiberale». Di Stefano: «Abolire il finanziamento pubblico all’editoria»

Raggi assolta - il M5S attacca la stampa : Zingaretti: «Vergognatevi per la vostra aggressività». Berlusconi: «Clima illiberale». Di Stefano: «Abolire il finanziamento pubblico all’editoria»

La Raggi è stata assolta - ma a Roma si deve fare di più - lo dice Salvini - : Roma, 11 nov., askanews, - L'assoluzione in primo grado della Sindaca di Roma Virginia Raggi 'è una buona notizia' perchè 'da cittadino italiano e da amico di Roma, sono contento che non sia una ...

Raggi assolta rilancia : "Fallita Opa di Salvini - ora mi aspetto soldi e poteri". Oggi a Roma il referendum Atac : "E' fallita l'Opa di Salvini su Roma" così Virginia Raggi, all'indomani dell'assoluzione, in un intervista a Il Fatto Quotidiano. "La Lega aveva provato a lanciare un'Opa su Roma ma ha fatto veramente male i conti. Speravano di arrivare prima della scadenza della mia giunta per raccoglier e i frutti di quello che abbiamo seminato in questi due anni e mezzo. Il Carroccio ora dovrebbe pensare a rispettare il contratto di governo. Per ...

Raggi assolta - il M5S attacca la stampa. Zingaretti : Chiedete scusa. Berlusconi : Clima illiberale : Il governatore del Lazio: vergognatevi per la vostra aggressività. Di Stefano: abolire il finanziamento pubblico all’editoria. Il leader di Forza Italia: è l’anticamera della dittatura

Raggi : sono sempre stata convinta che mi avrebbero assolta : Roma, 11 nov., askanews, - 'Guardate, sono sempre stata convinta che mi avrebbero assolta e ho agito nell' esclusivo interesse della mia città. E questa convinzione mi ha spinto ad andare avanti con ...

Raggi assolta - un bene per i romani (e pure per chi è contro) : Vivo a Roma e ho sufficienti anni per aver visto avvicendarsi numerosi sindaci. In particolare ne ho vissuti – da persona adulta con figli – almeno tre: Alemanno, Marino e poi Raggi. Del primo, posso dire che sotto la sua amministrazione la città è caduta in una miseria e decadenza infinite, tra corruzione, parentopoli, mafia capitale, sistematica distruzione di ciò che di buono era già stato fatto dai sindaci precedenti. Alemanno è ...

Cosa potrebbe cambiare al Comune di Roma ora che Raggi è stata assolta : L'assoluzione nel processo per la nomina (prima sospesa e poi revocata) di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo del Campidoglio fa uscire Virginia Raggi rafforzata, soprattutto all'interno del Movimento 5 Stelle, nell'affrontare la seconda metà del suo mandato. Ora la sindaca, libera dalla zavorra della possibile sospensione dal Movimento in caso di condanna, a quanto filtra proverà a rilanciare ...

Raggi : "Assolta perché ho lavorato per il bene della città" | "E' finita l'opa di Salvini su Roma" : Dopo la sentenza di assoluzione per falso il sindaco di Roma rilancia: "Il nostro faro resta il programma con i suoi obiettivi: chi si impegna a Raggiungerli resta con me, chi non lo fa è fuori". Al governo: "Ora ci diano soldi e poteri"

Raggi : 'Sapevo mi avrebbero assolta - sempre lavorato per bene di Roma' - : La sindaca della Capitale commenta l' assoluzione dall'accusa di falso per la nomina di Renato Marra: "Ora darò ancora di più". E rivendica: "Solo chi non fa, non sbaglia". Poi un messaggio alla Lega: ...

Virginia Raggi assolta e umiliata dai grillini del Fatto Quotidiano : 'Condannata a governare' : Al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio , gazzetta ufficiale dei grillini, esultano per l'assoluzione di Virginia Raggi . L' house organ del M5s accoglie con scontato entusiasmo il Fatto che la sindaca-...

Raggi assolta : «Ora si corre - solo chi non fa non sbaglia» : E ora? «Ora si corre», risponde Virginia Raggi, nel suo studio al primo piano di Palazzo Senatorio, mentre turbinano assessori e consiglieri grillini, tutti a congratularsi, col sorriso stampato in faccia dello scampato pericolo. «Sono stata assolta - dice la sindaca - perché i giudici hanno riconosciuto che ho sempre e soltanto lavorato per il bene della mia città. Siamo a metà mandato, raccogliamo i frutti del lavoro di questi due anni e ...

Raggi assolta per le nomine in Campidoglio. Il M5s contro i media : 'Questa sentenza spazza via due anni di fango politico contro di me' ha detto la sindaca. Parole durissime dei leader Cinquestelle, Di Maio e Di Battista contro i giornalisti accusati di 'infimo ...

