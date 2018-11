Primo pari in campionato per la Lazio | con il Sassuolo finisce 1-1

Live Napoli-Paris S. Germain 0-1 Bernat gela a fine Primo tempo : E' una partita fondamentale quella che affronta il Napoli questa sera al San Paolo contro il Paris Saint Germain, quasi una finale anticipata per la corsa ad un posto negli ottavi di finale:...

Atp Parigi-Bercy - Khachanov batte Djokovic a sorpresa e vince il suo Primo Masters 1000 : Nella finale odierna, il 22enne russo, numero 18 del mondo, ha sconfitto col punteggio di 7-5 6-4, in un'ora e 37 minuti di gioco, il serbo Novak Djokovic, attuale numero 2 del ranking Atp, ponendo ...

ATP Parigi - Khachanov (e Federer) distruggono Djokovic : il russo corona una settimana da sogno - Primo Master 1000 in carriera : Karen Khachanov ha vinto il Master 100 di Parigi Bercy superando un Djokovic distrutto dalla gara di ieri contro Federer Karen Khachanov è il campione del Master 1000 di Parigi Bercy. Il giovane 22enne russo, ha battuto in 2 set il prossimo numero 1 al mondo Novak Djokovic, in una gara gestita perfettamente, vinta col punteggio di 7-5 6-4. Si tratta della prima vittoria in un Master 1000 per Khachanov, il quale al termine di una settimana ...

LIVE Federer-Djokovic - Semifinale Parigi Bercy 2018 in DIRETTA : gli aggiornamenti in tempo reale. Il serbo vince un lunghissimo Primo set per 7-6 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda delle semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy, che vedrà opposti il serbo Novak Djokovic e l’elvetico Roger Federer: la sfida andrà in scena non prima delle ore 16.30. Prima dei due infatti scenderanno in campo il russo Karen Khachanov e l’austriaco Dominic Thiem, alle ore 14.00, per la prima partita che determinerà i finalisti di domenica. Ieri nei quarti di finale ...

ATP Parigi Bercy – Khachanov Primo finalista : il russo liquida Thiem con facilità : Karen Khachanov è il primo finalista dell’ATP di Parigi Bercy: il giovane tennista russo supera Thiem con facilità e attende il vincitore di Federer-Djokovic In attesa del big match tra Roger Federer e Novak Djokovic, il pubblico dell’ATP di Parigi Bercy viene a conoscenza del primo finalista del torneo francese. A trionfare nella prima semifinale è Karen Khachanov che liquida Dominic Thiem in 1 ora e 12 minuti di gioco. Il giovane talento ...

LIVE Fognini-Federer in DIRETTA : sfida titanica a Parigi-Bercy - Primo set a favore dello svizzero : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Roger Federer, sfida valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’ultimo dell’anno. I due tennisti hanno raggiunto questo turno del tabellone senza giocare, visto che i rispettivi avversari (Fucsovics e Raonic) si sono ritirati ancora prima di scendere in campo. Per Fognini c’è la grande occasione di poter superare per la prima volta in carriera ...

Serie B : Pescara - pari nel finale e Primo posto. Vince il Palermo - cade il Verona : Equilibrio e risultati in bilico fino all'ultimo respiro nella 10ª giornata di Serie B, con una classifica che si è delineata soltanto negli ultimi minuti del turno infrasettimanale. Il colpo di reni ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Marco Cecchinato esce subito di scena. L’azzurro ko al Primo turno - sconfitto da Sousa in due set : Niente da fare per il nostro Marco Cecchinato impegnato nel primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Il numero 20 del mondo è stato sconfitto dal portoghese Joao Sousa ( numero 48 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 19 minuti di partita. Un match nel quale l’azzurro non è riuscito a sfruttare il servizio a dovere finendo per concedersi alle risposte del rivale e perdendo il confronto non senza qualche ...

Rossignol : Primo store nel cuore di Parigi : Non solo l'attrezzatura tecnica dedicata al mondo dello scii e dell'après-ski, quindi, ma anche l'abbigliamento urbanwear e sport-chic. Compresi gli accessori e gli special project realizzati in ...