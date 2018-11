Prima Guerra Mondiale | armistizio commemorato anche in Svizzera

Centenario dell’armistizio della Prima Guerra mondiale - Macron : “Insieme scongiuriamo riscaldamento climatico - malattie e ignoranza” : “Tutti noi, leader politici, dobbiamo, in questo 11 novembre 2018, riaffermare davanti ai nostri popoli la nostra reale e immensa responsabilità: quella di trasmettere ai nostri figli il mondo che le generazioni precedenti hanno sognato“: lo ha dichiarato oggi il presidente Emmanuel Macron, in occasione delle commemorazioni per il Centenario dell’armistizio della Prima Guerra mondiale. Il leader dell’Eliseo, rivolgendosi ...

100 anni fa finì la Prima Guerra mondiale : Le foto da tutto il mondo: ma soprattutto da Compiègne, dove si firmò l'armistizio, e da Parigi, dove ci sono i più importanti leader del mondo

Tutti assieme cent’anni dopo la Prima Guerra mondiale : Vincitori e vinti della Prima guerra mondiale, Tutti insieme a Parigi, per celebrare i cent’anni dalla fine del conflitto, quell’armistizio firmato su un vagone ferroviario nel bosco di Compiègne, alle 11 dell’11 novembre, che è l’undicesimo mese dell’anno. L’ospite, il presidente francese Emmanuel

Losanna : cerimonia per svizzeri morti in Prima Guerra mondiale

Lecce - "A III 118"Centenario Armistizio Prima Guerra Mondiale 1918/2018. : Per la Prima volta furono membro attivo dell'economia e questo contribuì a modificare il loro ruolo nella società e a dare la spinta decisiva al processo di emancipazione femminile. Di questo ...

11-11 : Memories Retold è disponibile per PS4 - Xbox One e PC in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale : Bandai Namco Entertainment Europe annuncia che 11-11: Memories Retold, un'esperienza narrativa ambientata durante la Prima Guerra Mondiale e creata in collaborazione con Aardman e DigixArt, è ora disponibile per Xbox One, Playstation 4 e PC.11-11: Memories Retold è un'emozionante avventura sulla vita nella Prima Guerra Mondiale in entrambi gli schieramenti del fronte. Infatti, i giocatori controlleranno sia Harry, un giovane fotografo canadese ...

4 novembre - 100 anni fa la fine della Prima Guerra mondiale. Mattarella e Conte all’Altare della Patria : A Piazza Venezia le celebrazioni per il 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il Presidente della Repubblica, Sergio Matterlla, ha deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto all’Altare della Patria, accompagnato dal Premier Giuseppe Conte, dai presidenti della Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio ...

Accadde oggi : nel 1918 con l’armistizio di Villa Giusti finisce la Prima Guerra mondiale per l’Italia : Con un’offensiva iniziata il 24 ottobre, ad un anno esatto dal disastro di Caporetto, l’esercito italiano vince la prima guerra mondiale. l’armistizio firmato a Villa Giusti, a Padova, da Pietro Badoglio e dal generale austriaco Victor Weber von Webenau fissa definitivamente alle ore 15 del giorno 4 novembre la cessazione delle ostilità. Il 31 ottobre 1918 i generali austro-ungarici e quelli italiani si incontrarono a Villa Giusti per discutere ...

Sutri : Celebrazioni ufficiali centenario vittoria Prima Guerra mondiale a Sutri : Sutri celebra il centenario della fine della prima guerra mondiale, nello spirito più profondo che caratterizzò quello sforzo collettivo che incarna il momento fondativo della Patria, capace con la ...

La lezione della Prima Guerra mondiale sulle fake news : Un poster di propaganda americano della Prima guerra mondiale (Library of Congress, via Wikimedia Commons) Il 4 novembre di 100 anni fa entrava in vigore l’armistizio di Villa Giusti: per l’Italia finiva la Prima guerra mondiale, cioè il massacro che ha sottratto una generazione all’Europa. Sono state molte le iniziative e i commenti per il centenario della Grande guerra, ma c’è almeno un aspetto di cui, forse, non si è ...

Spotorno : Al via le celebrazioni per il centenario della fine della Prima Guerra mondiale : Iniziano con l'evento di sabato 3 novembre alle ore 16 presso la Sala Convegni Palace le celebrazioni per il centenario della fine della prima guerra mondiale a cura dell'Assessorato alla Cultura del ...

Dalla neutralità al fronte : i cattolici e la Prima Guerra mondiale : Tuttavia il complesso rapporto tra i cattolici e la Chiesa con il primo conflitto mondiale parte da una situazione fluida e magmatica nella quale il mondo occidentale si trova all'inizio del secolo. ...

Gallese : Convegno e presentazione volume 'Il ruolo delle Ferrovie nella Prima Guerra mondiale' : Occorre tornare al futuro del trasporto ferroviario riaprendo le Ferrovie dismesse e abbandonate da una politica disastrosa per la salute della gente, antieconomica e distruttiva dell'ambiente. ...

Celebrazioni 100° anniversario della Prima Guerra mondiale con il Corpo Bandistico "Città di Cervia" : Mercoledì 28 novembre - Ore 16,30 Incontro 'La Grande guerra: come una guerra cambiò un mondo e ancora oggi se ne pagano le conseguenze'. Sala comunale XXV aprile, piazza XXV aprile Cervia Relatore ...