Possibilità di Nebbia e aumento dello Smog

(Di domenica 11 novembre 2018) Tornano le Nebbie! Come avrete capito o letto dal nostro editoriale, (Vedi Qui), la nuova settimana sarà caratterizzata dal rinforzo di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Questo darà luogo ad un maggiore stabilità atmosferica, e permetterà la formazione di banchi dianche fitti, nelle ore del primo mattino e della sera. Localmente potranno risultare anche persistenti, specie sui settori prossimi al Po. Lae i vari Tipi, ecco come si forma e la sua classificazione –>> Vedi Qui Oltre alla, la stabilità atmosferica ridurrà il rimescolamento d’aria e ci sarà un del livello di inquinanti, specie nei grandi centri urbani del Centro-Nord. Cosa Fare e Non Fare in caso diSe dovete mettervi in viaggio, controllate il quadro del tempo in atto e seguite gli aggiornamenti previsionali. In presenza di questo fenomeno ...