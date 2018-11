ilfattoquotidiano

: Portovesme e i veleni della sua industria in crisi: nell’Ilva sarda terre intossicate e… - TutteLeNotizie : Portovesme e i veleni della sua industria in crisi: nell’Ilva sarda terre intossicate e… - Pechiarit : Portovesme e i veleni della sua industria in crisi: nell’Ilva sarda terre intossicate e piombo nel sangue dei giova… -

(Di domenica 11 novembre 2018) Piombo, zinco, cadmio, alluminio. Un inferno diavvolge. Molti conoscono questo nome per il polole colpito dalladel 2008 e in parte chiuso nel 2012 dopo anni di agonia. Era il più grandezona, l’ex provincia di Carbonia-Iglesias, specializzato nella lavorazione di metalli pesanti: allumina da bauxite (prodotto da Eurallumina), alluminio (lavorato all’ex Alcoa), zinco, piombo e cadmio (trattati dallasrl). Una storia del passato, almeno per ora. In questi anni gli sforzi delle istituzioni regionali e nazionali si sono concentrati sul rilancio del polo, tra finanziamenti pubblici e compratori russi e svizzeri: la società elvetica Sider Alloys che ha acquisito l’ex Alcoa lavora per la riapertura e si parla già di una produzione di 150mila tonnellate l’anno di alluminio. Ma nel frattempo la tutela dell’ambiente e ...