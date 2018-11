Pixel 3 e Pixel 3 XL | Google non è ancora in grado di ripararli

L’ultimo problema dei Google Pixel 3 riguarda il surriscaldamento durante la ricarica wireless : Alcuni Google Pixel 3 giunti ai proprietari hanno mostrato dei problemi di surriscaldamento durante la ricarica, a volte davvero eccessivo L'articolo L’ultimo problema dei Google Pixel 3 riguarda il surriscaldamento durante la ricarica wireless proviene da TuttoAndroid.

In preperazione due Google Pixel di fascia media? Ipotesi per inizio 2019 : Cosa ne direste di un eventuale Google Pixel di fascia media? Era il mese di giugno quando sono iniziate a circolare delle strani voci a riguardo, suggerendo anche il nome in codice di uno pseudo smartphone che avrebbe lanciato il colosso di Mountain View tra i produttori di dispositivi middle-range: Bonito, alimentato dal processore Snapdragon 710. Tali voci hanno trovato ulteriore conferma da quanto scovato nel codice più recente dell'APK ...

Recensione Google Pixel 3 : compatto e smart - un Pixel che convince : Ecco finalmente la nostra Recensione del Google Pixel 3, il piccolo gioiellino di Google che ci ha convinto molto più del fratello maggiore, più costoso e zavorrato da un inguardabile notch L'articolo Recensione Google Pixel 3: compatto e smart, un Pixel che convince proviene da TuttoAndroid.

La funzionalità Top Shot di Google Pixel 3 funziona anche su Pixel 2 : Top Shot è una delle funzionalità esclusive introdotte da Google con i top di gamma Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL, ma stranamente sembra attivabile già sui dispositivi Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL, tuttavia potrebbe essere necessario disinstallare gli aggiornamenti dell'app Google Foto. L'articolo La funzionalità Top Shot di Google Pixel 3 funziona anche su Pixel 2 proviene da TuttoAndroid.

Google ammette i problemi alla memoria di Pixel 3 - in arrivo un bug-fix : Se siete possessori di uno dei nuovi modelli di Google Pixel 3 o Pixel 3 XL avrete sicuramente notato un comportamento piuttosto inusuale del vostro smartphone. È stato segnalato da diversi utenti, infatti, che in leggi di più...

Google aggiornerà i Pixel 3 per risolvere i problemi di gestione della RAM : Uno dei più grandi problemi di Pixel 3 e Pixel 3 XL dal momento dell’uscita sul mercato è sicuramente la gestione della RAM. Lasciando di parte le polemiche per i “soli” 4 GB di RAM, leggi di più...

Problemi RAM Google Pixel 3 : confermato un aggiornamento risolutivo : La RAM a bordo dei Google Pixel 3 sta facendo qualche capriccio di troppo, almeno per quanto riguarda alcuni esemplari: non sappiamo dirvi quale sia la discriminante, ma fatto sta che i forum di supporto sono pieni di segnalazioni di questo genere, tanto che Big G ha fatto sapere che nel giro delle prossime settimane rilascerà un aggiornamento software per risolvere il problema alla radice. La cattiva gestione della RAM, a conti fatti, ...

Problemi alla fotocamera per alcuni Google Pixel 3 mentre è in arrivo il fix per il bug delle notifiche di Pixel Stand : Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di utenti che lamentano malfunzionamenti della fotocamera dei Google Pixel 3 e Pixel 3 XL L'articolo Problemi alla fotocamera per alcuni Google Pixel 3 mentre è in arrivo il fix per il bug delle notifiche di Pixel Stand proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 e OnePlus 6T ricevono il porting di Night Sight dai Pixel 3 : Se la modalità Nightscape di OnePlus 6T vi sembra garantire ottimi risultati, aspettate di vedere cosa potete ottenere con il porting di Night Sight. L'articolo OnePlus 6 e OnePlus 6T ricevono il porting di Night Sight dai Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Now Playing di Google Pixel 2 mostra ora la cronologia dei brani rilevati : Google Pixel 2 ha ricevuto un nuovo aggiornamento lato server che introduce la cronologia dei brani rilevati con la funzione Now Playing. L'articolo Now Playing di Google Pixel 2 mostra ora la cronologia dei brani rilevati proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia le patch di sicurezza di novembre per Pixel e Nexus : Oggi è il primo lunedì di novembre e questo significa che è tempo di nuove patch di sicurezza, almeno per i dispositivi di Google, nel caso specifico aggiornate appunto al mese di novembre. L'articolo Google rilascia le patch di sicurezza di novembre per Pixel e Nexus proviene da TuttoAndroid.

Google risolverà i problemi di gestione della memoria dei Pixel 3 entro le prossime settimane : Ci vorrà ancora qualche settimana affinché Google rilasci il fix che dovrebbe correggere i problemi di gestione della memoria evidenziati dai Pixel 3. L'articolo Google risolverà i problemi di gestione della memoria dei Pixel 3 entro le prossime settimane proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 dovrebbe seguire le orme dei Google Pixel con un processore dedicato alla fotocamera : I processori della serie Exynos, progettati e costruiti in casa da Samsung, sono sempre stati all’avanguardia e in grado di tener testa ai […] L'articolo Samsung Galaxy S10 dovrebbe seguire le orme dei Google Pixel con un processore dedicato alla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Fotocamera Google Pixel 3 : come averla : L’app Fotocamera realizzata da Google ha più volte dimostrato di poter fare miracoli con sensori inizialmente non proprio prestanti. Con l’arrivo dei nuovi Pixel 3, anche l’app in questione ha ricevuto un massiccio aggiornamento che leggi di più...