Pista chiusa | guerra Moto Club-sindaco

Palermo : Cessna abortisce decollo all’aeroporto “Falcone e Borsellino” - Pista chiusa : Nella tarda serata di ieri, all’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’ di Palermo, un Cessna C550, con a bordo due membri dell’equipaggio e due passeggeri, non è riuscito ad effettuare il decollo dall’aeroporto. “Il rallentamento della corsa del velivolo ha provocato il surriscaldamento dei freni“, spiegano dallo scalo. Il piccolo aereo privato è rimasto bloccato in pista e per circa un’ora e mezza ...