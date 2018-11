Piove di Sacco | 16enne travolto da un’auto mentre era in bici | morto

caffeinamagazine

(Di domenica 11 novembre 2018) Tragedia nella notte adi, nel padovano. Unè statoda, intorno all’una, era in sella alla suacletta. Portato in codice rosso all’ ospedale di Padova èpoche ore dopo per le gravissime lesioni riportate. L’incidente In via Roma, coinvolta una Kia Rio condotta da un uomo del posto di 32 anni. M. N., che sarà indagato per omicidio stradale. La dinamica dell’incidente è ancora da verificare, ma pare che l’automobilista non abbia visto il ragazzino e quando ha cercato di frenare era troppo tardi per evitare l’impatto. Meno incidenti, ma con l’aumento di quelli mortali e più spesso sulle strade urbane. L’Aci traccia la mappa delle strade più pericolose d’Italia con i dati dello studio “Localizzazione degli incidenti stradali 2017”, realizzato dall’Automobile club analizzando 36.560 incidenti, di ...