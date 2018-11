Pillola | gli errori da non fare quando la prendi

Pillola anticoncezionale - gli effetti indesiderati : Come tutti i medicinali anche la Pillola anticoncezionale, nonostante la sua grande efficacia contraccettiva, possiede degli effetti indesiderati. La Pillola va assunta tutti i giorni alla stessa ora, per garantire una copertura dalle gravidanze indesiderate. Nel corso degli anni si è creato un acceso dibattito intorno a questo anticoncezionale che, a seconda degli individui, può causare degli effetti collaterali. Per prima cosa non è indicato ...

Mentre negli USA la Pillola arriva a casa - a Milano arriva la mozione anti-aborto : Mentre a Roma, Milano e Verona arrivano le mozioni anti-aborto, negli Stati Uniti le donne ricevono la pillola per abortire direttamente per posta. In Italia sono giorni convulsi. A Verona, Roma e Milano sono arrivate le mozioni anti-aborto. La città di Giulietta (corri ragazza, corri!) è stata la prima a vederla approvata: Verona è stata dichiarata “città della vita” e sostiene le associazioni cattoliche contrarie all’aborto. È stata poi la ...