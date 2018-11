Petrolio : Opec-non Opec - tagli? Prematuro : ANSA, - ROMA, 11 NOV - E' troppo presto per dire se i Paesi produttori di Petrolio taglieranno le quote di produzione come antidoto alla caduta dei prezzi. Questa la posizione, con qualche distinguo, ...

OPEC verso la scissione - il mercato del Petrolio si avvia a un terremoto dall'impatto mondiale : ... la compagnia petrolifera di Riad, sia stata rinviata di almeno un paio di anni, resta formalmente tra gli impegni del principe Mohammed bin Salman per diversificare l'economia nazionale e nel caso ...

Petrolio - sul tavolo dell'Opec tornano i tagli di produzione - ma Mosca potrebbe frenare - : ... la settimana scorsa secondo l'Eia ha raggiunto addirittura 11,7 mbg, compresi i condensati, un livello che non ha eguali al mondo. Anche altri Paesi hanno accelerato le estrazioni, alcuni a sorpresa,...

Petrolio : OPEC taglia stime crescita domanda mondiale per 2018 e 2019 : La produzione di greggio è aumentata di 132.000 barili al giorno lo scorso mese arrivando a quota 32,76 milioni di barili al giorno.

Russia in aiuto dell'Opec per abbassare i prezzi del Petrolio? : Colpo di scena nel mondo del petrolio: la Russia potrebbe correre in aiuto dell'Opec per tentare di abbassare i prezzi del barile. La volontà russa La notizia potrebbe trovare una conferma nelle dichiarazioni di Kirill ...

L'OPEC+ ignora Trump e non abbassa il prezzo del Petrolio - : Il comitato di monitoraggio delL'OPEC+ durante una riunione ad Algeri ha deciso di non modificare la quota delle estrazioni di petrolio, ignorando le richieste di Donald Trump. Inoltre, i partecipanti ...

L'Opec pronta a dare più Petrolio : Le 'quattro streghe' non spaventano Wall Street, ancora a passo di record, mentre sul mercato petrolifero si materializza la possibilità di un aumento di 500mila barili al giorni da parte delL'Opec, ...

Petrolio : calo a 70 - 2 - attesa per Opec : ANSA, - ROMA, 21 SET - Prezzo del Petrolio in calo sui mercati in attesa delle mosse dell'Opec dopo che il presidente Usa Trump ha chiesto all'organizzazione, via twitter, di abbassare i prezzi per ...