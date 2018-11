Perché | secondo Renzi | il Pd non basta più

Denuvo : secondo una relazione un importante titolo sportivo ha subito ingenti perdite Perché privo di DRM : la pirateria è sempre stata una piaga dell'industria videoludica, ma a giudicare da una recente relazione stilata dai proprietari di Denuvo le cose possono andare molto peggio.La casa dietro Denuvo ha recentemente condiviso infatti una relazione riguardante un titolo sportivo tripla A che ha subito un'ingente perdita di denaro per non aver implementato alcuna tecnologia anti-pirateria.secondo le analisi il gioco è stato scaricato illegalmente ...

Grande Fratello Vip - lo sfregio all'ultimo secondo per la Cipriani : Perché non la fanno entrare nel reality : Non c'è pace per Francesca Cipriani , da giorni in attesa di poter entrare nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl era riuscita a convincere la produzione dopo diversi appelli su giornale e in ...

Perché secondo la scienza smettere di mangiare carne non salverà il pianeta : Nonostante ciò, tenendo in considerazione l'aumento della popolazione a cui è soggetto il mondo in via di sviluppo, esiste sicuramente la possibilità per Paesi come gli Stati Uniti di esportare in ...

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI 2018/ Manovra con truffa - ecco Perché secondo Gasparri (ultime notizie) : Nella Manovra 2019 c’è anche la RIFORMA delle PENSIONI con QUOTA 100 e le finestre trimestrali. Per Maurizio Gasparri il Governo vuole imbrogliare gli italiani(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 05:51:00 GMT)

Youtube spiega Perché - secondo loro - la legge sul copyright è una minaccia per il lavoro e la creatività : La nuova legge europea sul copyright 'mette a rischio la crescita dell'economia creativa' su Youtube. Lo ha affermato nella sua lettera annuale ai creatori di contenuti la ceo della piattaforma Susan Wojcicki . Obiettivo delle critiche è l'articolo 13 della norma, che '...

Secondo Toti Forza Italia perde Perché "è diventata snob" : Come si fa "a dire che lo spread è il nostro migliore alleato dopo che l'abbiamo denunciato come un imbroglio?": se lo chiede il governatore della Liguria, Giovanni Toti, in un'intervista alla Stampa in cui accusa Forza Italia di "snobismo" e la invita a rinnovarsi. "Io dico che serve un luogo vero di confronto, dove si scelgono i dirigenti, in modo largo e partecipato. Non certo i congressini delle ...

Youtube spiega Perché - secondo loro - la Gdpr è una minaccia per il lavoro e la creatività : La nuova legge europea sul copyright 'mette a rischio la crescita dell'economia creativa' su Youtube. Lo ha affermato nella sua lettera annuale ai creatori di contenuti la ceo della piattaforma Susan Wojcicki . Obiettivo delle critiche è l'articolo 13 della norma, che '...

Tom Cruise non vede la figlia da 6 anni. Secondo i rumors l'avrebbe "ripudiata" Perché lontana da Scientology : Tom Cruise non vedrebbe la figlia Suri, avuta da Katie Holmes, dal 2012. A sostenere questa teoria è US Weekly, che dopo aver ricevuto da fonti anonime conferme sul rapporto ormai inesistente tra Cruise e la figlia ha aggiunto che la star hollywoodiana non ha intenzione di vederla perché la moglie non più adepta di Scientology.L'attore, devoto alla "chiesa" di Scientology da oltre un decennio è considerato da molti il ...

Minecraft : oltre 91 milioni di giocatori attivi mensilmente. Ecco Perché secondo Microsoft Minecraft 2 "non ha senso" : Lo slancio di Minecraft sembra proprio non volersi fermare: il boss Microsoft del gioco Helen Chiang, ha rivelato a Business Insider che il gioco può contare oltre 91 milioni di giocatori attivi mensilmente e 150 milioni di copie vendute nel corso della sua vita.Come riporta Gamingbolt, lo sviluppatore sta cercando di diversificare le esperienze con, ad esempio, Minecraft: Dungeons. Tuttavia, c'è la ferma convinzione che un vero e proprio sequel ...

Salvini all'Hotel House di Porto Recanati/ Video - Perché secondo il Viminale è "da abbattere con le ruspe" : Salvini nel grattacielo multietnico di Porto Recanati “Sistemare o abbattere”. Ultime notizie, il ministro dell'interno ha aggiunto “Servono le ruspe qui"(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 16:40:00 GMT)

Perché secondo la scienza tutte noi dovremmo scrivere un diario : Avere un diario personale, o meglio 'segreto', potrebbe essere quasi una salvezza per noi. Mettere nero su bianco parole che non osiamo mai dire ad alta voce è un ottimo modo per liberarsi e ridurre ...

F1 - GP Singapore – Ricciardo perde un secondo e il sorriso dopo il Q3 : “non so spiegarmi il perchè. Situazione complicata” : Daniel Ricciardo deluso dopo il risultato ottenuto nelle qualifiche del GP di Singapore: l’australiano chiude sesto, una posizione che lo costringerà a dover rincorre i piloti di testa Tanta delusione sul volto di Daniel Ricciardo che fa fatica a sorridere dopo il 6° posto ottenuto nelle qualifiche dl GP di Singapore. L’australiano era partito bene, ma durante il Q3 qualcosa è andato storto. Ai microfoni di Sky Sport, il pilota ...

Perché secondo me il progetto Btp solo per gli italiani sarà rottamato : Il commento di Mario Seminerio, curatore del blog Phastidio.net, al progetto 'tutti i Btp entro i patri confini'. Giovedì sul Foglio c'era un articolo che illustra l'ambizioso obiettivo del governo ...