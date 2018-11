Per Tav e Pedemontana scende in piazza la Milano della crescita

Torino - in 30mila Per il sì alla Tav | : Appello nato dieci giorni fa su Internet. In piazza imprenditori, dipendenti, sindacalisti, costruttori, commercianti, personalità politiche

Torino - i Sì Tav in piazza (senza bandiere politiche) «Siamo 30mila». Appendino : aPerta alle critiche Foto|Video : La sindaca: accolgo le critiche e sono pronta a instaurare un dialogo costruttivo sulla Torino di domani, anche con chi ha una visione diversa dalla nostra

Si Tav - il blocco reazionario che va dalla Lega al PD. Perch non va sottovalutata la manifestazione : Così scrive NO TAV info, nella sua cronaca , un po' minimizzante, della manifestazione dei 30.000 SI Tav. Siamo d'accordo in linea di massima con quanto scrive NO TAV info, ma sarebbe un errore ...

Sì Tav a Torino - 30mila Persone in piazza | Il ministro Centinaio : "Per noi si deve fare" | Appendino : "Accolgo le critiche - porte aPerte" : Grande folla a Torino per manifestare contro la decisione della maggioranza pentastellata di dire "no" alla Tav. A sostegno del "sì" anche la Lega. Il sindaco tende la mano e dice: "Accolgo le critiche, alcune proposte condivisibili. Parliamone".

Torino - l'onda Sì Tav "Per ridisegnare il futuro" : Torino, 10 nov. , askanews, - La prima manifestazione Sì Tav a Torino riempie piazza Castello con trentamila persone, una marea di industriali e professionisti, ma anche semplici cittadini e fette di ...

Matteo Salvini sulla Tav : “Un’oPera cominciata è sempre meglio finirla” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato la manifestazione Si Tav di Torino dichiarando che "un’opera cominciata è sempre meglio finirla. Nel contratto di governo c'è scritto che si analizzano costi e benefici. Noi rispettiamo gli impegni presi. Aspettiamo che gente più competente di me dica se costa di più andare avanti o tornare indietro".Continua a leggere

Tav - rivoluzione 'garbata' a Torino : in 40mila Per il 'sì'. Appendino : 'Porta aPerta' : Torino, in migliaia in piazza Castello: ecco il popolo Sì-Tav 1 di 30 'Da oggi nulla sarà più come prima, perché cambierà il clima intorno alle grandi opere per rilanciare l'economia', ha esordito ...

OPerai e imprenditori uniti Per la Tav : «Non vogliamo Perdere sviluppo e lavoro» : 'Abbiamo una tradizione imprenditoriale e manifatturiera che non ha eguali al mondo. E in questo momento in Consiglio Comunale c'è gente convinta che il futuro di Torino sia piantare alberi da frutta ...

Torino dice sì alla TAV. 40mila Persone in Piazza Castello : Riflettori puntati sulla manifestazione "Si TAV" a Torino , definita "un'iniziativa davvero importantissima" dalla segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan . "Tante donne e tanti uomini sono ...

Torino - oltre 30 mila in piazza Per dire sì alla Tav. Appendino : «Accolgo le critiche» : Dal palco gli interventi pacati delle organizzatrici che hanno letto il manifesto creato per dire sì a un’idea di sviluppo della citta che parta dalle infrastrutture e passi attraverso la città universitaria, la Torino turistica, la Torino produttiva. La piazza ha scelto l’arancione come colore e ha «vietato» le bandiere per ribadire il carattere di civismo della mobilitazione...

Trentamila Persone in piazza Castello a Torino Per dire Sì alla Tav : Trentamila persone si sono ritrovate stamattina in piazza Castello, a Torino, per partecipare alla manifestazione a favore della costruzione della Tav promossa dal gruppo Facebook "Si, Torino va avanti". In piazza esponenti di più forze politiche, che si oppongono alla posizione della giunta Appendino sulla linea ad alta velocità per il trasporto delle merci. Il gruppo "Si, Torino va ...

