Per i 90 anni di Morricone le sorelle gli regalano un gong speciale

Ciclismo - Andrea Tafi sogna la Parigi-Roubaix a 52 anni : quale squadra Per il toscano? Tutti gli scenari : Andrea Tafi sogna di partecipare alla prossima Parigi-Roubaix, in occasione del ventesimo anniversario della sua vittoria nell’Inferno del Nord. L’ultimo italiano capace di trionfare nella Grande Classica ha dichiarato di voler tornare in sella a 52 anni per cercare una nuova impresa sulle celeberrime pietre. Il toscano ha dichiarato a Het Laaste Nieuws di avere già una squadra ma di non poter ancora svelare il nome della ...

Fabrizio Corona si ‘confessa’ a Verissimo : “Asia? Mi conosce meglio di Persone che frequento da anni” : “Non dire bugie, mi raccomando”. Comincia così la lunga intervista ‘esclusiva’ di Silvia Toffanin a Fabrizio Corona, in queste settimane tornato sulle prime pagine delle riviste per la sua storia con Asia Argento. Il fotografo alle telecamere di Verissimo ha raccontato la sua vita a 360°, dalla nuova fiamma al presunto ‘veto’ imposto da Ilary Blasi sulle sue partecipazioni alle trasmissioni Mediaset. “Mi ...

Muore a 11 anni Per un tumore al cervello - lo stesso male che ha ucciso la madre. La straziante lettera del papà : "Lucy, quando sei nata quasi 11 anni fa, io e la mamma abbiamo scelto il tuo nome, sapendo che il significato era luce. La tua luce è sempre stata molto luminosa, tesoro mio". Inizia così la straziante lettera che un padre dedica alla figlia, morta a 11 anni per un tumore cerebrale incurabile. L'uomo scrive su Facebook il suo dolore, raccontando che solo 6 anni prima, anche la madre della piccola era stata portata via dallo stesso ...

Tu si que vales - lo strazio di Belen Rodriguez Per Chicca : morta a 13 anni Per un tumore : Una storia straziante a Tu si que vales , lo show del sabato sera su Canale 5. Non solo divertimento, insomma. Nella puntata di sabato 10 novembre infatti è stata raccontata la storia di Chicca , una ...

Marea eccezionale. Danni Per milioni alla Basilica di San Marco : appello al Governo : Servono subito almeno 2.7 milioni di euro. E’ la somma urgente per iniziare il primo gruppo di interventi nella Basilica

Tu si que vales : Belen e Martin Castrogiovanni in lacrime Per Chicca : L’associazione Chicca-Il sole esiste per tutti a Tu si que vales: i conduttori Belen e Martin in lacrime Non solo divertimento e goliardia, a Tu si que vales c’è anche spazio per riflettere ed emozionarsi. Nella puntata in onda sabato 10 novembre è successo con la storia di Chicca, raccontata in studio dai genitori Francesca […] L'articolo Tu si que vales: Belen e Martin Castrogiovanni in lacrime per Chicca proviene da Gossip e ...

GF VIP - Cecchi Paone spara a zero sulle Donatella. A Giulia : «Non fai altro che parlare di organi genitali - atti sessuali e rumori intestinali». A Silvia : «Non si sta Per anni con Fabrizio Corona». : Alessandro Cecchi Paone Un duro scontro in questi giorni sta infiammando gli animi di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip: ci riferiamo ad Alessandro Cecchi Paone vs Le Donatella. Tutto è cominciato la notte tra giovedì 8 e venerdì 9 novembre quando, terminata la diretta su Canale5, Cecchi Paone, parlando con Giulia Provvedi e Benedetta Mazza, spiega che, secondo lui, Fabio Basile è stato eliminato per mancanza di disciplina. Lo scontro ...

L’Italia non è un Paese Per giovani? In 7 anni sparito un quinto delle imprese under 35 : Nonostante le tante misure in campo, decine anche a livello regionale, sono sempre meno i giovani imprenditori in attività: le aziende under 35 registrate sono, infatti, crollate del 19% negli ultimi sette anni. Lo stupore è ancor maggiore se si pensa al pacchetto di misure a favore dell’imprenditoria giovanile adottate negli ultimi anni. Ma non tutte hanno avuto successo...

Renzi contro Casalino e il governo : “Squallidi - chiederò le vostre dimissioni Per 4 anni” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, torna ad attaccare Rocco Casalino e il governo chiedendo le dimissioni del portavoce del presidente del Consiglio ma anche dell'esecutivo: "È più facile che Casalino mandi via Conte che non che Conte mandi via Casalino. Mi faccio incatenare in Parlamento su questo, per quattro anni e mezzo chiederò le vostre dimissioni, squallidi".Continua a leggere

Per i medici è solo stress : neo mamma di 32 anni torna a casa e muore Per embolia : Michelle Roach, neo mamma di 32 anni, è morta un mese dopo la nascita della sua bambina per una embolia polmonare. La dottoressa che l'aveva visitata credeva che fosse solo stress, e l'ha rimandata a casa consigliandole solo di rilassarsi e divertirsi. Ma il tribunale ha confermato: "Se non ci fosse stata negligenza da parte sua, quella donna sarebbe ancora viva".Continua a leggere

Bloodborne : ad anni dal lancio è stato scoPerto un nuovo boss rimosso dal gioco : Sono passati un po' di anni da quando Bloodborne è uscito per PS4, eppure da allora questa perla di From Software non ha mai smesso di regalare sorprese e segreti.Il dataminer Lance McDonald ha infatti pubblicato, come riporta Eurogamer, un filmato in cui possiamo vedere un vero e proprio boss a dir poco gigantesco che non ha mai raggiunto il gioco finale. Si tratta di un boss quasi del tutto funzionante con tanto di mosse e attacchi, ma rimosso ...

Cacciatore di 63 anni ucciso Per sbaglio durante una battuta nel Pisano : L'uomo è stato colpito alla testa da una fucilata da un altro componente della squadra ed è morto sul colpo

