Per Carige è arrivata la resa dei conti

Tria alla Camera : "E' presto Per decidere sulla Tav". PopBari e Carige non a rischio : Al momento, il ministero dell'Economia e delle finanze non dispone di elementi informativi in merito alla data di chiusura dell'analisi costi-benefici in corso'. La risposta di Tria ha provocato la ...

Carige fa le mosse giuste Per evitare il bail-in? : Sì di Luigi Tramontana , Banca Akros Anche se la cessione dei crediti deteriorati e le altre iniziative di de-risking venissero effettuate entro la fine dell'anno, non sarebbero sufficienti a ...

Banca Carige - incarico a UBS Per valutare possibili alleanze strategiche : Il CdA di Banca Carige ha approvato la cessione di un portafoglio di posizioni Unlikely To Pay, UTP, di circa 366 milioni di euro di Gross Book Value, GBV, a Bain Capital Credit LP. Il Consiglio ha ...

Andamento positivo Per l'indice dei titoli bancari in Italia - +1 - 12% - - giornata euforica Per Banca Carige : Il Comparto Bancario a Piazza Affari termina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall' EURO STOXX Banks . Il settore Bancario Italiano ha aperto a 8.435,39 in ...

L'indice dei titoli bancari in Italia dà qualche segnale positivo - +0 - 20% - - slancio Per Banca Carige : Giornata in moderato rialzo per il comparto Bancario a Piazza Affari , che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l' EURO STOXX Banks . Il settore Bancario Italiano ha aperto a 8.435,39, ...

Banca Carige il tempo stringe : cercasi partner Per la fusione : La Cassa di Risparmio di Genova dopo il declassamento di Fitch da mandato al nuovo ad per adottare un piano di risanamento e...

Banca Carige a rischio fallimento - gli esPerti : 'Serve un maxi-bond - ma è difficilissimo' : Ombre sempre più nere su un colosso italiano: Banca Carige , infatti, appare sempre più in bilico. Dopo la bocciatura di Fitch, che ha ulteriormente tagliato il rating dell'istituto di credito ...

Lieve ribasso dell'indice dei titoli bancari in Italia - -0 - 43% - - Perde molto Banca Carige : Scambi sotto i livelli della vigilia per il comparto Bancario a Piazza Affari , mentre l' EURO STOXX Banks registra un ribasso più marcato. Il settore Bancario Italiano ha aperto a quota 8.487,91, con ...

Carige e Nexi - closing della partnership Per i sistemi di pagamento : Banca Carige ha effettuato il closing per la cessione del business del Merchant Acquiring a Nexi Payments , Nexi, . L'operazione, che prevede un corrispettivo fino a circa 25 milioni di euro , al ...

Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 06% - - giornata da dimenticare Per Banca Carige : Scambi negativi per il settore Bancario italiano , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.053,09, in diminuzione di 107,51 punti rispetto ...

Piazza Affari : sell-off Per Banca Carige : Affonda sul mercato la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che soffre con un calo del 3,57%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

Piazza Affari : seduta euforica Per Banca Carige : Brilla la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano con un aumento del 2,38%. L'andamento di Banca Carige nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del ...

Malacalza vince il duello Per Carige : nostro inviato a Genova Vittorio Malacalza vince il duello in assemblea contro Raffaele Mincione, affida il timone di Carige a Fabio Innocenzi al posto di Paolo Fiorentino e conquista il cda per sette ...

Carige - assemblea si è aPerta con scontro su presidenza : Genova, 20 set., askanews, - Ha preso il via con uno scontro sulla presidenza uscente e sulla presidenza dell'assemblea la riunione dei soci di Banca Carige. scontro risolto con una votazione ...