Pd | Renzi | Non è capace di tornare maggioranza | serve la società civile

Pd - la non corrente di Renzi accetta sfida congresso : ancora decisivi : Salsomaggiore, Pr,, 10 nov., askanews, - Non lo nomina Matteo Renzi, non lo nomina Lorenzo Guerini, ma alla fine l'esito della due giorni dei Renziani a Salsomaggiore si traduce nel prepararsi a dare ...

Pd - Renzi 'Il nemico non è Zingaretti ma l asse Lega-5Stelle' : ' Il mondo non inizia con questo congresso e non finisce con questo congresso. Non mi interessa sconfiggere Zingaretti, ma la barbarie del pensiero grillo-leghista'. Ancora: 'Non dico di azzerare la ...

Salvini attacca Renzi : ‘Gli italiani non sono scemi - che hai fatto in 6 anni di Governo? : Matteo Salvini sceglie ancora una volta una diretta su Facebook per veicolare il suo pensiero. Un intervento che ha in oggetto l’attribuzione della massima vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo, alle vittime e ai tanti uomini dello Stato, in particolare i Vigili del Fuoco, che si stanno spendendo ai fini della sicurezza nazionale, ma non solo. C’è spazio per sottolineare che la sua presenza in Qatar gli ha permesso di ...

Matteo Renzi : 'Crisi tra Lega e M5S? Questi non andrebbero al voto nemmeno se li pagano' : 'Salvini? Un camaleonte; Crisi di governo? Ma quando mai, Questi sono troppo attaccati alle poltrone. Sono due dei concetti espressi da Matteo Renzi, ospite di Gerardo Greco a 'W l'Italia', in onda ieri sera su Rete 4. L'ex premier ha parlato a 360 gradi della situazione politica attuale, mantenendo ovviamente toni piuttosto critici sul governo composto da Lega e Movimento 5 Stelle. 'Lega e 5 Stelle? Talmente attaccati alle poltrone che faranno ...

Primarie Pd - "voto Zingaretti Ma occhio a Renzi - non è finito" : Intervista di Affaritaliani.it al filosofo Massimo Cacciari. La carriera politica di Renzi è finita? "No, affatto. E' giovane e con una grande volontà di comandare e decidere. Vedrà come finiscono le Europee e se esplode definitivamente..." Segui su affaritaliani.it

Indagine Consip - Matteo Renzi al padre : "Di' la verità ma non rischiare" : Il padre dell'ex premier era accusato di traffico d'influenze in uno dei filoni dell'inchiesta. Per lui è stata chiesta l'archiviazione.

Consip - Tiziano Renzi ai pm di Roma : “Io - bersaglio facile. Non ho mai spinto per Carlo Russo” : “Posso pensare di essere un facile bersaglio per essere stato coinvolto in tante vicende, le più strane”. Parola di Tiziano Renzi nel corso dell’interrogatorio svolto in procura a Roma il 3 marzo del 2017. Il verbale dle padre dlel’ex premier è presente negli atti depositati dalla Procura dopo la chiusura dell’inchiesta Consip che vede tra gli indagati l’ex ministro dello Sport, Luca Lotti e il generale Tullio Del ...

Renzi : "Mio padre non è più indagato". E il processo per fatture false? : "Le cose cambiano: mio padre non è più indagato, il padre di Di Battista invece rimane un fascista". Così Matteo Renzi nel post scriptum della sua ultima e-news contro l'esponente del Movimento 5 Stelle. Un attacco in piena regola a "Dibba" che fa seguito alla notizia dell'archiviazione dell'inchiesta a carico di papà Tiziano su di un presunto traffico di influenze nel caso Consip. Ma l'ex segretario Pd omette un "piccolo particolare", cioè il ...

La Confessione - Oscar Farinetti su Nove : “Renzi? Un fuoriclasse. Non ha lasciato la politica dopo il referendum? Però si è dimesso” : “Matteo Renzi? Un fuoriclasse, il migliore tra i presidenti del Consiglio che ho visto”. Comincia così l’intervista di Oscar Farinetti, in onda su Nove venerdì 2 Novembre alle 23, ospite de La Confessione di Peter Gomez. “Io partirei da una sua dichiarazione: ‘Ho conosciuto tanti politici, ma solo un fuoriclasse: Matteo Renzi’. Lo direbbe ancora?”, chiede il giornalista. “Sì, è un fuoriclasse, non c’è nessun dubbio – risponde il patron di Eataly ...

Minniti segretario agita il Pd Zingaretti non ci sta - Renziani divisi : Lo statuto dem parla chiaro: in mancanza di un vincitore che conquisti il 51% delle preferenze, la parola spetta all'Assemblea. Ecco perché sulla candidatura di Minniti si sarebbe trovata una larga convergenza tesa Segui su affaritaliani.it

Prescrizione - Fi e Renziani insorgono all’unisono contro il blocco : “Non serve - tutelare ragionevole durata dei processi” : A capo dell’insurrezione contro il blocco della Prescrizione dopo il primo grado di giudizio si uniscono Forza Italia e renziani. Si dice pronto a “una sommossa costituzionale” il deputato forzista Francesco Paolo Sisto, mentre le definisce “norme incostituzionali da Stato di polizia” il costituzionalista democratico Stefano Ceccanti. Tutti convinti che sulla Prescrizione si sia già trovato “un ...

Consip - l’effetto domino che porta il “non attendibile” Tiziano Renzi alla richiesta di archiviazione : C’è un effetto domino che compare, a sorpresa, nell’inchiesta Consip deviata dalla procura di Roma su un doppio binario: quello che corre verso il processo per sette indagati (tra cui l’ex ministro Lotti e l’ex comandante dell’Arma) e quello che va in direzione dell’archiviazione per tutti gli altri. È la derubricazione per Carlo Russo, piccolo imprenditore di Scandicci, dal reato di traffico di influenze a ...