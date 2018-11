Papa | Gesù smaschera chi opprime deboli e usa motivi religiosi

Papa Francesco - “preghiera non è una bacchetta magica”/ A Santa Marta : “Gesù ci chiede di essere ‘invadenti’” : Francesco ha sottolineato oggi durante l'omelia di Santa Marta il modo giusto per pregare: con determinazione, costanza, volontà come fosse un lavoro(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:58:00 GMT)