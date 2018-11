Paola Egonu | la campionessa di volley fa coming out e bacia la fidanzata a bordo campo

Paola Egonu - il bacio con la fidanzata finisce in prima pagina sulla Gazzetta : Ecco la foto pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: https://www.corriere.it/sport/18_novembre_11/Egonu-sconfitta-supercoppa-bacio-fidanzata-skorupa-2a1e169c-e580-11e8-a424-cbaa2fa93806.shtml

Il bacio di Paola Egonu alla fidanzata - chi è la compagna : Paola Egonu, il simbolo della nazionale di Pallavolo femminile, la scorsa settimana ha fatto coming out rivelando di avere una fidanzata. Dopo la finale di Supercoppa persa contro Conegliano, l'atleta azzurra che gioca con il Novara ha dato un bacio alla compagna Katarzyna Skorupa, anche lei pallavolista.Continua a leggere

Chi è la fidanzata di Paola Egonu? Svelata l’identità - arriva un tenero bacio in pubblico : Una settimana fa Paola Egonu, stella della Nazionale italiana femminile di pallavolo reduce dall’argento ai Mondiali, ha fatto coming out, rivelando di avere una fidanzata. Si sono diffuse diverse voci sull’identità della compagna del fenomenale opposto italiano. Inizialmente alcune testate locali avevano individuato una giocatrice di A2 molto presente nelle foto pubblicate su Instagram dalla Egonu, tuttavia era subito arrivata la ...

Chi è la fidanzata di Paola Egonu? Svelata l’identità - arriva il bacio in pubblico : Una settimana fa Paola Egonu, stella della Nazionale italiana femminile di pallavolo reduce dall’argento ai Mondiali, ha fatto coming out, rivelando di avere una fidanzata. Si sono diffuse diverse voci sull’identità della compagna del fenomenale opposto italiano. Inizialmente alcune testate locali avevano individuato una giocatrice di A2 molto presente nelle foto pubblicate su Instagram dalla Egonu, tuttavia era subito arrivata la ...

Volley femminile - chi è la fidanzata di Paola Egonu? Svelata l’identità - arriva il bacio in pubblico : Una settimana fa Paola Egonu, stella della Nazionale italiana femminile di pallavolo reduce dall’argento ai Mondiali, ha fatto coming out, rivelando di avere una fidanzata. Si sono diffuse diverse voci sull’identità della compagna del fenomenale opposto italiano. Inizialmente alcune testate locali avevano individuato una giocatrice di A2 molto presente nelle foto pubblicate su Instagram dalla Egonu, tuttavia era subito arrivata la ...

Paola Egonu esce allo scoperto con Katarzyna Skorupa : ecco chi è la fidanzata della pallavolista azzurra : Katarzyna Skorupa e Paola Egonu escono allo scoperto: dopo l’intervista in cui la pallavolista azzurra rivelava la sua omosessualità, arriva il bacio che sancisce l’amore tra le due sportive Ieri un bacio ha sancito l’amore tra Paola Egonu, pallavolista della nazionale italiana argento agli ultimi mondiali e la fidanzata Katarzyna Skorupa. L’azzurra, che aveva parlato della sua relazione con la pallavolista polacca ...

Volley - Miriam Sylla : “Paola Egonu - la mia sorella minore. Il coming out? Giusto. Ora pronta per sfidarla” : Questa sera si giocherà la Supercoppa Italiana 2018 di Volley femminile, Novara e Conegliano si affronteranno al PalaVerde di Treviso nell’ennesimo confronto tra queste due squadre che attualmente sono le migliori del nostro panorama. In campo si fronteggeranno anche Paola Egonu e Miriam Sylla, compagne con l’Italia che ha conquistato l’argento ai Mondiali e ora avversarie con i rispettivi club. La schiacciatrice delle Pantere ...

Tutti a parlare della ragazza di Paola Egonu - mentre Fabiano Caruana è ancora single : Paola Egonu è bravissima, giovane, bella, solare, lieve; pratica inoltre uno sport stupendo in cui agli occhi dei profani pare che Tutti zompino a capocchia mentre invece seguono tattiche capillari ...

Paola Egonu e quella straordinaria lezione sulla leggerezza : Paola Egonu, martello azzurroPaola Egonu, martello azzurroPaola Egonu, martello azzurroPaola Egonu, martello azzurroPaola Egonu, martello azzurroPaola Egonu, martello azzurroPaola Egonu, martello azzurroSe vogliamo trovare l’Italia migliore, la dobbiamo cercare nei gesti e nell’esempio di Paola Egonu, giovane donna, pallavolista, portatrice sana dei sorrisi che a noi piacerebbe indossare, di tanto in tanto, così, anche solo per provare l’effetto ...

Paola Egonu e il Mondiale perso : «Grazie alla mia fidanzata ho superato la delusione» : Nonostante la medaglia più ambita non sia arrivata le ragazze del volley hanno fatto sognare tutta l'Italia eppure la donna ha confessato di aver molto sofferto per la sconfitta con la...

Paola Egonu e l'omosessualità nello sport. Tutti gli atleti che hanno fatto coming out : Nella sua disciplina si ricordano anche Tom Daley , campione del mondo sempre nei 10 metri a Roma 2009 e Budapest 2017, che ammise su Youtube di avere una relazione con un uomo, e Greg Louganis , ...

Paola Egonu fa coming out : "La mia fidanzata mi ha consolato dopo il ko ai Mondiali" : Ora dico al mondo che io sono gay e spero che questo renda più facile per gli altri esprimere una cosa che hanno tenuto dentro per anni", così alla tv australiana Channel 10, l'ex campione del nuoto ...

Paola Egonu svela la sua omosessualità - Arcigay Bergamo : 'Brava e coraggiosa' : Indipendentemente da chi gestirà i fondi, spero che vengano utilizzati anche per politiche di formazione e contrasto all'odio e all'omofobia in ogni sport". Arlati ricorda che "Arcigay Bergamo Cives ...

Paola Egonu - dopo l’argento ai mondiali di pallavolo rivela : “La mia fidanzata mi ha dato una lezione - le sconfitte servono” : “È stata la mia fidanzata a farmi capire che le sconfitte fanno male, ma sono lezioni che vanno imparate”. A parlare, dopo il secondo posto ai campionati mondiali femminili di pallavolo del 2018, è l’azzurra Paola Egonu. In una breve intervista, lei stessa si definisce “sintetica” nelle risposte, al Corriere della Sera, l’opposto “più forte al mondo”, si racconta.”dopo l’argento sono ...