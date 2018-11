Panchina Udinese | Velzaquez ha ormai le ore contate | già stilata la lista dei possibili

Panchina Udinese - game over Velazquez : esonerato il tecnico - i nomi per il sostituto [FOTO] : 1/7 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Udinese - le novità in merito alla Panchina di Velazquez : Udinese, il tecnico Velazquez traballa dopo la sconfitta di ieri contro il Milan all’ultimo minuto con gol-beffa di Romagnoli Udinese, giornata di riflessione sul tecnico Velazquez dopo la sconfitta di ieri sera contro il Milan all’ultimo minuto. Il gol di Romagnoli ha decisamente complicato i piani dei friulani, ponendo Velazquez a serio rischio per il corso della sua esperienza. Ebbene, con 9 punti in classifica in 11 ...

Empoli - Andreazzoli confermato in Panchina fino alla gara con l'Udinese : decisivo il match con i bianconeri : Ancora una volta non è bastata all' Empoli una buona prestazione per portare a casa un risultato positivo. Per la squadra di Aurelio Andreazzoli nell'ultimo turno di campionato è arrivata un'altra ...

Panchina Empoli - Andreazzoli sotto esame dopo il ko con il Napoli : decisivo il match con l’Udinese : Il club toscano al momento non ha intenzione di esonerare Andreazzoli, anche se la partita con l’Udinese sarà decisiva Una vittoria che manca da agosto, dal 2-0 rifilato al Cagliari davanti ai propri tifosi. dopodiché l’Empoli non ha più vinto, pur dimostrando un’ottima qualità di gioco, vista anche al San Paolo ieri sera. I fraseggi dei toscani però non sono bastati per far male al Napoli, capace di rifilare ben cinque ...