Panchina Hellas Verona | Grosso verso l’esonero | i nomi del sostituto FOTO ...

Panchina Hellas Verona - Grosso sulla graticola : ecco l’eventuale sostituto a sorpresa : Panchina Hellas Verona – L’Hellas Verona è la corazzata del campionato di Serie B, per questo motivo il terzo posto in classifica può essere comunque considerato deludente, un solo punto nelle ultime due partite con il pareggio contro la Cremonese e la sconfitta contro l’Ascoli, due squadre nettamente inferiori dal punto di vista tecnico. Per questo motivo la posizione dell’allenatore Grosso è sempre più delicata, ...