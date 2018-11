Palermo | picchiato a sangue il titolare di un pub | denunciò il pizzo | tre giorni fa le

Palermo - aveva picchiato a scuola un ragazzo autistico : si occuperà di un coetaneo disabile : Dopo aver picchiato un compagno autistico dovrà assistere un ragazzo disabile . Così ha deciso il Consiglio di classe straordinario che si è riunito all’istituto superiore Damiani Almeyda-Crispi di Palermo per il quindicenne che la scorsa settimana, per futili motivi, ha colpito il compagno all’uscita dalla scuola .Continua a leggere

Palermo - tredicenne autistico picchiato a scuola da un compagno : Il brutto episodio è accaduto all'Istituto tecnico economico Damiani Almeyda Crispi di Palermo . La vittima dell'aggressione, un ragazzo affetto da autismo, ha riportato ecchimosi ed escoriazioni guaribili in 7 giorni. A picchiarlo uno studente di quindici anni che è stato denunciato per lesioni personali.Continua a leggere

