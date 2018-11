Palermo dopo Manifesta

Maltempo in Italia - l'allerta continua. Lutto cittadino a Palermo dopo le 12 vittime di ieri : Oggi le più preoccupanti precipitazioni sono sul Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Attesa per la dichiarazione dello stato d'emergenza e lo stanziamento dei primi aiuti statali -

Palermo - colpito da un pugno in faccia per un parcheggio : muore dopo un mese in ospedale : La vittima, il 53enne Salvo Terrasi, aveva avuto un diverbio con un ventenne che lo accusava di aver parcheggiato la moto in un posto a lui riservato. Il giovane aveva sferrato un pugno in faccia all’uomo davanti a un bar di Campofelice di Roccella, Palermo. Morto dopo quasi un mese in ospedale dove era ricoverato in coma.Continua a leggere

Diocesi : Palermo - la solidarietà di Biagio Conte all'arcivescovo Lorefice dopo le accuse delle Iene : "Noi abbiamo un compito: chiedere aiuto a Dio e mettere da parte i facili giudizi, la mormorazione distruttiva, le facili condanne e cominciare a credere che un mondo migliore fatto di felicità e non solo di certezze è possibile". Lo ha affermato il fondatore della Missione Speranza e Carità, Biagio Conte, che ieri ha lasciato Palermo per raggiungere in nave ...

Entra in funzione dopo 3 anni di lavori il treno Palermo -Punta Raisi : Da questa mattina, dopo circa tre anni di lavori terminati lo scorso luglio sul Passante ferroviario di Palermo, e' tornato il collegamento ferroviario sulla tratta da Palermo all'aeroporto ''Falcone -...

Cade sulle scale in caserma a Palermo : il vigile del fuoco Pietro muore dopo il ricovero : Il 61enne Pietro Vella vigile del fuoco in servizio a Palermo, è deceduto nelle scorse in ospedale dove era stato portato e ricoverato a seguito di una caduta per le scale all'interno della caserma dei pompieri dove era in servizio All'apparenza era sembrato un banale incidente popi le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente fin alla morte.Continua a leggere

Palermo - operata per dimagrire : morta dopo 45 giorni/ “il medico ci diceva che era esagerata” (Pomeriggio 5) : Palermo, operata per dimagrire: morta dopo 45 giorni. La storia di Valentina Trinca a Pomeriggio 5: ospite il marito che ha denunciato ospedale. “Il medico ci diceva che era esagerata”(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:26:00 GMT)