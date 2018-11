Pagelle Genoa Napoli | Mertens sempre tra i migliori! I voti della partita | fantacalcio

Genoa-Napoli - le Pagelle : Mertens e Fabiàn cambiano il match : Questa volta il Ferraris si trasforma da infero in paradiso per gli azzurri. E a spazzare via ogni paura ci pensa una pioggia abbondante, di quelle che costringono l'arbitro a sospendere anche la gara ...

Si è concluso da pochi minuti l'anticipo valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A. La partita tra Genoa e Napoli è stata purtroppo segnata dalle condizioni al limite della praticabilità del terreno di gioco soprattutto per via della quantità di pioggia abbattutasi nel secondo tempo. Nel primo tempo è stata decisamente migliore

Inter-Genoa 5-0 - le Pagelle : Joao Mario continua a stupire - Politano sugli scudi : Nell'anticipo delle 15 dell'undicesima giornata di campionato, l'Inter batte il Genoa per 5-0 in uno stadio Meazza tutto esaurito, con quasi settantamila spettatori. Decidono il match le reti di Roberto Gagliardini, autore di una doppietta al 14' e al 47', di Matteo Politano al 16', di Joao Mario al 91' e Radja Nainggolan al 95'. Con questo successo i nerazzurri salgono a venticinque punti e agganciano nuovamente il Napoli al secondo posto, ...

Inter-Genoa - le Pagelle : Brozovic è davvero Epic - Lautaro Martinez in ombra : pagelle INTER HANDANOVIC 6 Quello che combina sul retropassaggio di de Vrij è da esame di coscienza. Per il resto, una gara normale. D'AMBROSIO 5.5 Pronti via e viene ammonito. Spesso in ritardo. DE ...

Inter-Genoa 5-0 – Una doppietta dell'uomo che non ti aspetti, Roberto Gagliardini, un gol di Matteo Politano, una rete del redivivo Joao Mario e del rientrante Radja Nainggolan stendono un Genoa, ora si, in piena crisi di risultati. L'Inter vince anche questa, ottiene il settimo successo consecutivo, aggancia il Napoli al secondo posto e accorcia momentaneamente

INTER-GENOA– L'Inter che vuole continuare a vincere, per portare a 7 la striscia di vittorie consecutive in campionato. Il Genoa per risollevarsi dopo la sconfitta beffa di 3 giorni fa contro il Milan, quando Romagnoli al minuto 91 ha regalato il successo ai rossoneri. I liguri arrivano a San Siro in cerca della prima vittoria

Milan-Genoa - le Pagelle : super Suso - Kouamé è scatenato : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 6.5 Quando ha la palla tra i piedi, non dà mai sicurezza alla squadra. Nel finale gran parata su Lazovic. MUSACCHIO 6.5 Cerca di contrastare Piatek. ROMAGNOLI 7 Sfortunato ...

Milan-Genoa 2-1 – Nel recupero della prima giornata, gara rinviata per la tragedia del crollo del Morandi, il Genoa arriva a Milano con la possibilità di un sorpasso da 5° posto, mentre i rossoneri quella di agganciare la zona Champions. Obiettivo tre punti che pare mettersi subito in discesa per gli uomini di Rino Gattuso.

Genoa-Udinese 2-2– Spettacolo e gol a Marassi. Una partita che, alla vigilia, era in dubbio per l'allerta meteo, ma che alla fine ha regalato ben 4 gol e molte emozioni agli spettatori. I liguri buttano via un successo che, per quanto visto in campo nel primo tempo, sembrava cosa fatta. Gli uomini di Juric, reduci

Genoa-Udinese 2-2 - le Pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Genoa-Udinese – Al Ferraris, partita ricca di gol: il Genoa, due volte in vantaggio, si fa rimontare dall’Udinese, che col punto salva la panchina di Velazquez. Top: De Paul; flop: Piatek Genoa (3-5-2): Radu 6; Biraschi 6, Romero 5.5, Criscito 6; Pedro Pereira 5.5, Romulo 6.5, Sandro 6 (71′ Mazzitelli 5.5), Bessa 6.5 (85′ Hiljemark sv), Lazovic 6; Kouamé 5.5 (75′ Gunter 6), Piatek 5. All. Juric ...