Padova | muore a 14 anni stroncata da una tremenda malattia

Padova - cerca di scacciare le cimici dal palazzo : 30enne cade dal terzo piano e muore : La vittima è un giovane padre di 30 anni residente in una palazzina di Campdasegno, Iosif Farcas. Per liberarsi delle cimici, che avevano invaso anche lo stabile dove risiedeva con moglie e figlioletto, aveva deciso di scacciarle con un soffiatore ma ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto trovando la morte.Continua a leggere

Padova - neonato di 5 mesi muore improvvisamente/ Il malore in casa poi la disperata corsa in ospedale : Padova, neonato di 5 mesi muore improvvisamente. Il malore in casa poi la disperata corsa in ospedale ma il piccolo è morto durante il tragitto in ambulanza(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 08:15:00 GMT)

Padova - cardiologo muore stroncato da un infarto mentre fa jogging/ Ultime notizie - tragedia in un parco : Padova, cardiologo muore stroncato da un infarto mentre fa jogging. Ultime notizie, tragedia in un parco: deceduto il cinquantanovenne Marco Zennari, originario di Cittadella(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 10:25:00 GMT)

Padova - travolto in bici dallo scuolabus : bimbo di 8 anni muore in strada : La tragedia a San Martino di Lupari dove la piccola vittima stava pedalando in sella alla sua bicicletta. Il dramma si è consumato in pochi attimi all'ora di pranzo, poco dopo mezzogiorno. Nonostante il tempestivo intervento dei medici anche con un elicottero, per il piccolo non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Incidenti : Padova - ciclista muore finendo sotto autocarro : Padova, 18 set. (AdnKronos) - Poco prima delle ore 9, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Conselvana a Maserà di Padova per un ciclista finito incastrato sotto un autocarro. I pompieri arrivati da Abano Terme e Padova con l’autogrù, hanno con dei cuscini pneumatici e dei martinetti idraulic

Padova - finisce con la sua moto da cross contro un’auto : Francesco muore a 18 anni : Francesco De Paoli, diciottenne di Vigodarzere (Padova), è rimasto coinvolto domenica pomeriggio in un tragico incidente mentre era in sella alla sua moto. Sembra che il giovane sia andato addosso a una Fiat Panda schiantandosi sull’asfalto. Inutili i soccorsi: lo studente è morto poco dopo in ospedale.Continua a leggere

Salento - turista muore per liberare delle tartarughe in mare / Cosa è successo al 70enne di Padova? : Un turista di 70 anni del padovano è morto nel Salento dopo aver liberato in mare delle tartaruge. Cosa è successo all'uomo che è stato soccorso invano dalla moglie e dal 118?(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:01:00 GMT)