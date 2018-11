Ospedale di Napoli | sommersa da formiche | “Tutelare la dignità”

Ospedale di Napoli - donna sommersa dalle formiche : sospensione dei responsabili : “La Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, sulla vicenda della presenza di formìche nel letto di una paziente ricoverata presso il presidio ospedaliero “San Giovanni Bosco”, dopo aver disposto immediatamente l’intervento del Servizio Ispettivo Regionale, ha segnalato al Direttore Generale dell’Asl Napoli 1 di promuovere il provvedimento della sospensione cautelare dal servizio a carico ...

Napoli - donna coperta da formiche in Ospedale : Le immagini sono terribili. formiche ovunque, tra le lenzuola, sul pigiama e sul volto sofferente della signora, stesa impotente, intubata sul letto d’ospedale a Napoli, mentre si sente qualcuno che dice “non è possibile, guardate come è ridotta questa cristiana” e un’altra ‘sta’ proprio piena”. Nel filmato “inviato da alcuni cittadini”, denuncia in un post Francesco Emilio Borrelli, ...

Donna intubata coperta dalle formiche in un Ospedale di Napoli : Una crepa nel muro accanto al lettino su cui la signora era ricoverata. Su questa crepa si sta concentrando l’attenzione dei Nas e del Nucleo Ispettivo dell’ Asl Napoli 1 che stanno indagando sul caso della Donna cingalese ricoverata nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli ridotta in coma dopo ictus cerebrale e che in un video compare sommersa d...

Video choc dall'Ospedale di Napoli : donna intubata nel letto ricoperta dalle formiche : Dopo il caso-legionella al San Paolo, nuova emergenza sanitaria denunciata al San Giovanni Bosco da un consigliere dei Verdi. E' subito scattato il blitz dei Nas -

Napoli - donna intubata ricoperta di formiche in Ospedale. Grillo manda i Nas : ... grazie ai suggerimenti del consigliere delegato Enrico Coscioni, sta portando a termine la sua missione: trasformando la sanità campana in una sanità da terzo mondo, senza rispetto per medici e ...

Ospedale di Napoli - donna sommersa dalle formiche : incredulità tra gli altri pazienti : Indignazione e incredulità tra i familiari dei pazienti del San Giovanni Bosco di Napoli in seguito il caso della signora cingalese ritratta in un video sommersa dalle formiche. Il video è stato girato da una ragazza in visita a una congiunta ricoverata nella stessa stanza del reparto di Medicina in cui veniva curata – prima di essere trasferita dopo che è stato sollevato il caso – anche la signora Thilakawathi. “Ce le aveva ...

Donna intubata ricoperta di formiche in Ospedale a Napoli. Ispezione del Nas - stanza sigillata : Orrore all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove una Donna intubata è stata trovata sommersa dalle formiche. A denunciarlo sono i Verdi. «Dopo la nostra denuncia, il direttore...

Napoli - donna intubata ricoperta di formiche : l'Ospedale avvia un'inchiesta interna | Video : Lo denuncia con un Video Facebook il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli: "La donna, non potendo comunicare, subisce passivamente la crudeltà di chi ha permesso tutto ciò" scrive. Nel 2017 un episodio analogo.

Orrore a Napoli - donna in Ospedale sommersa di formiche : “Ci sono i Nas” [VIDEO] : I Carabinieri del Nas hanno effettuato una prima ispezione presso l’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli per mettere in atto le verifiche e acquisire ogni elemento utile a fare chiarezza sull’episodio segnalato dalla stampa con un video in cui si vede una paziente allettata e intubata ricoperta dalle formiche. Lo annuncia, in una nota, il ministro della Salute, Giulia Grillo. “La stanza del reparto di Medicina, al secondo ...

Donna intubata coperta di formiche in Ospedale a Napoli Ispezione del Nas : Orrore all' ospedale San Giovanni Bosco di Napoli , dove una Donna intubata è stata trovata sommersa dalle formiche . A denunciarlo sono i Verdi. 'Dopo la nostra denuncia, il direttore sanitario ...

Napoli - donna intubata ricoperta di formiche in Ospedale : il video choc : donna intubata ricoperta di formiche all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli . A denunciarlo con un video su Facebook il consigliere regionale dei Verdi in Campania Francesco Emilio Borrelli . Le ...

Napoli - donna intubata ricoperta da formiche in Ospedale : Napoli, 10 nov., askanews, - Una donna intubata e impossibilitata a lasciare il letto di ospedale sommersa dalle formiche: è quanto denunciato dal consigliere regionale dei Verdi e componente della ...

Napoli - donna coperta da formiche nel letto d'Ospedale : Le immagini sono terribili. formiche ovunque, tra le lenzuola, sul pigiama e sul volto sofferente della signora, stesa impotente, intubata sul letto d'ospedale a Napoli, mentre si sente qualcuno che ...

Paziente intubata coperta di formiche a Napoli. Ispezione dei Nas in Ospedale : Orrore all' ospedale San Giovanni Bosco di Napoli , dove una donna intubata è stata trovata sommersa dalle formiche . A denunciarlo sono i Verdi. 'Dopo la nostra denuncia, il direttore sanitario ...