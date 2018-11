Oltre 200 ospiti al Gran Ballo di Sissi per applaudire Michelle Carpente e Danilo Brugia

Weekend nel nome della sicurezza : nei comprensori tra Albenga e Andora Oltre 200 persone controllate dai carabinieri : Anche in questo week end è in corso un servizio di controllo del territorio da parte di tutti i comandi dipendenti della Compagnia di Alassio, con il fattivo e rilevante supporto del personale del 15 ...

'Ndrangheta - sequestrati beni per Oltre 200 milioni : beni per oltre 200 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza Reggio Calabria a due imprenditori edili, ritenuti contigui alle cosche della 'Ndrangheta reggina. I patrimoni sotto ...

GdF Reggio Calabria : Criminalità Organizzata - sequestrati beni per Oltre 200 mln di euro : 'Ndrangheta: sottoposto a sequestro l'intero patrimonio di due noti imprenditori, valutato in oltre 212 milioni di euro , illecitamente accumulato nel tempo anche grazie all'abbraccio affaristico/...

Migranti - Unhcr : da gennaio Oltre 2000 morti nel Mediterraneo - : Per l'Alto commissariato delle Nazioni Unite, la riduzione di navi autorizzate ai soccorsi ha provocato un aumento del numero dei decessi. La maggior parte degli annegamenti avviene sulla rotta per l'...

Eicma - al via 76esima edizione : presenti Oltre 1.200 espositori : Milano, askanews, - Ha ufficialmente aperto i battenti a Fiera Milano-Rho la 76ma edizione di Eicma , l'Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori, in programma fino a domenica 11 novembre ...

Spagna - procura chiede Oltre 200 anni per leader catalani. Ora il governo è a rischio : Dodici condanne per ribellione, sette per malversazione di fondi pubblici e un totale di oltre 200 anni di carcere. Sono le pene chieste dalla procura generale spagnola per l’ex vicepresidente catalano Oriol Junqueras e altri cinque consiglieri del governo di Carles Puidgemont a un anno esatto dalla loro incarcerazione. Era il 2 novembre 2017 quando i leader indipendentisti venivano arrestati a seguito della dichiarazione unilaterale ...

Mbappè vale Oltre 200 milioni : ANSA, - ROMA, 5 NOV - E' Kilian Mbappé è il calciatore più costoso fra quelli in circolazione. Il dato è emerso da una ricerca del Cies Football Observatory che, come riporta France Football, ha ...

Escher a Napoli - Oltre 200 opere nelle sale del Pan : Napoli , 2 nov. (AdnKronos) - oltre 200 opere in un percorso suggestivo, diviso in 8 sezioni, tra luci soffuse e giochi di colore. È la prima volta che Napoli ospita l’evento che negli ultimi anni ha battuto ogni record di visitatori. Fino al 22 aprile, infatti, nelle sale del Pan, Palazzo delle arti

Maltempo : elettricità - rialimentate Oltre 200.000 utenze in Veneto e Friuli : Roma, 31 ott. (AdnKronos) - In Veneto, alle 15.30 di oggi, circa 51.000 clienti sono ancora disalimentati, di cui 41.700 in provincia di Belluno e 8.600 in provincia di Vicenza. In Friuli Venezia Giulia sono circa 11.500 clienti disalimentati in provincia di Udine. Rispetto alla giornata di lunedì,